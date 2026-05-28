«Le moment d’aller voir ailleurs» pour Bradley Barcola : Son départ du PSG réclamé sur La Chaine L’Equipe

Alors que Bradley Barcola s’apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions avec le PSG, voilà que son avenir fait l’objet de nombreuses rumeurs actuellement. Malgré un contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale, l’international français pourrait aller voir ailleurs. Si rien n’est encore acté à ce sujet, certains estiment que le moment serait venu pour Barcola pour rejoindre un nouveau club.
Aujourd’hui, Bradley Barcola semble être le numéro 4 dans la hiérarchie des attaquants du PSG. L’international français passe ainsi derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Forcément, cette situation impacte son temps de jeu qui est donc moindre que ses coéquipiers surtout dans les grands matchs. Et si ça avait des conséquences sur son avenir au PSG ? Aujourd’hui, Barcola est sous contrat jusqu’en 2028, mais voilà qu’à l’approche du mercato estival, il est question d’un possible départ pour lui permettre d’aller chercher un rôle de titulaire ailleurs.
« Pour lui, ça serait bien d’aller dans un club, dans un grand club »
Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Benoit Trémoulinas a pris position pour l’avenir de Bradley Barcola. C’est ainsi qu’il lui a conseillé de quitter le PSG cet été, expliquant : « Le moment d’aller voir ailleurs pour Barcola car on sent qu’il est le 12ème homme ? Je pense qu’il aspire à jouer des matchs et surtout des matchs importants. Il est arrivé, c’était un jeune prospect, il rentrait et il avait fait 2-3 très bons mois. Il s’est installé dans cette équipe comme titulaire, malheureusement il s’est blessé. C’est la concurrence, vous vous blessez, il y en a un autre qui prend votre place et vous ne rentrez plus dans le 11 titulaire. Malgré tout, je pense que dans l’esprit de Luis Enrique, il reste un 12ème ou 13ème place. Pour lui, ça serait bien d’aller dans un club, dans un grand club, pour être titulaire ».
Liverpool et Arsenal intéressés ?
La suite de la carrière de Bradley Barcola pourrait donc s’écrire loin du PSG. En Premier League ? De l’autre côté de la Manche, on ferait visiblement les yeux doux à l’international français. En effet, Fabrizio Romano a fait savoir : « Si Diomandé va au PSG, Barcola pourrait quitter le PSG cet été. C’est une possibilité. Liverpool voulait Barcola en août 2025, mais ça n’a pas été possible, mais Liverpool est toujours là. Liverpool est toujours intéressé par Barcola. Pour Barcola, il y a aussi Arsenal. Arsenal aime aussi le joueur ».