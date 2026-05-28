OM - Mason Greenwood : Un avertissement déjà lâché pour son prochain club

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Venant de terminer sa deuxième saison sous le maillot de l’OM, Mason Greenwood pourrait bien aller voir ailleurs dans les semaines à venir. Compte tenu des besoins financiers du club phocéen, l’Anglais devrait être vendu et selon les dernières rumeurs, c’est à l’AS Rome qu’il pourrait poser ses valises. Benoit Trémoulinas a d’ailleurs tenu à avertir le prochain entraîneur de Greenwood.

Entre l’OM et Mason Greenwood, on se dirige tout droit vers une séparation à l’occasion du mercato estival à venir. Pour le moment, rien n’est encore acté concernant le départ de l’Anglais, mais cela serait tout comme. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Loïc Tanzi a en effet lâché à propos du cas Greenwood : « Oui c’est la plus grosse valeur marchande du club, le club a besoin de vendre et avec cet argent le club va pouvoir recruter. Ça parait être une certitude de voir Greenwood partir ».

« On sentait vraiment que c’était une fin de cycle à l’OM » Après deux saisons à l’OM, Mason Greenwood serait donc sur le point de faire ses valises et voilà que la presse italienne l’annonce notamment du côté de l’AS Rome. Présent lui aussi dans l’émission de La Chaine L’Equipe, Benoit Trémoulinas a confié dans un premier temps sur ce départ de Greenwood : « On sentait vraiment que c’était une fin de cycle à l’OM. Après, à la fin de la saison, les langues se sont un peu déliées en disant qu’il y avait du favoritisme au niveau de sa gestion. Je pense qu’il fallait qu’il parte ».