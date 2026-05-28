OM - Mason Greenwood : Un avertissement déjà lâché pour son prochain club

Venant de terminer sa deuxième saison sous le maillot de l’OM, Mason Greenwood pourrait bien aller voir ailleurs dans les semaines à venir. Compte tenu des besoins financiers du club phocéen, l’Anglais devrait être vendu et selon les dernières rumeurs, c’est à l’AS Rome qu’il pourrait poser ses valises. Benoit Trémoulinas a d’ailleurs tenu à avertir le prochain entraîneur de Greenwood.
Entre l’OM et Mason Greenwood, on se dirige tout droit vers une séparation à l’occasion du mercato estival à venir. Pour le moment, rien n’est encore acté concernant le départ de l’Anglais, mais cela serait tout comme. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Loïc Tanzi a en effet lâché à propos du cas Greenwood : « Oui c’est la plus grosse valeur marchande du club, le club a besoin de vendre et avec cet argent le club va pouvoir recruter. Ça parait être une certitude de voir Greenwood partir ».
« On sentait vraiment que c’était une fin de cycle à l’OM »
Après deux saisons à l’OM, Mason Greenwood serait donc sur le point de faire ses valises et voilà que la presse italienne l’annonce notamment du côté de l’AS Rome. Présent lui aussi dans l’émission de La Chaine L’Equipe, Benoit Trémoulinas a confié dans un premier temps sur ce départ de Greenwood : « On sentait vraiment que c’était une fin de cycle à l’OM. Après, à la fin de la saison, les langues se sont un peu déliées en disant qu’il y avait du favoritisme au niveau de sa gestion. Je pense qu’il fallait qu’il parte ».
« Il va falloir que le coach de la Roma le gère »
C’est ensuite que Benoit Trémoulinas a tenu à mettre en garde l’entraîneur de l’AS Rome, Gian Piero Gasperini, qui pourrait donc avoir prochainement Mason Greenwood sous ses ordres. « C’est un super joueur, techniquement très fort, qui peut énormément apporter, il peut te faire gagner des matchs. Par contre, il va falloir que le coach de la Roma le gère car quand il n’a pas envie, il n’a pas envie. Gasperini, il va falloir qu’il le manage. Il aime les joueurs qui attaquent mais qui défendent aussi, c’est un gros pari… », a lâché l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.