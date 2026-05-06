Mercato - RC Lens : Romain Molina annonce une très mauvaise nouvelle pour cet été !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien que le RC Lens ait perdu des points en route dans sa course au titre de Ligue 1 face au PSG, la saison des hommes de Pierre Sage peut tout de même se terminer en apothéose avec une éventuelle victoire en finale de Coupe de France contre l’OGC Nice le 22 mai prochain. Malgré son ticket pour la prochaine campagne de Ligue des champions, il faudra tout de même vendre… Explications.

La course à la Ligue des champions bat son plein en Ligue 1. A deux journées de la clôture du championnat, trois en comptant les matchs en retard Brest-Strasbourg et Lens-PSG le 13 mai prochain, le suspense est à son comble. Quelles sont les deux autres équipes qui rejoindront le Paris Saint-Germain et le RC Lens en C1 la saison prochaine ?

Le RC Lens condamné à vendre ? Les candidats sont multiples. L’OL, le LOSC, le Stade Rennais, l’AS Monaco et l’OM n’ont pas encore dit leur dernier mot dans cette course à la Ligue des champions ô combien importante tant sur le plan sportif que financier pour les écuries en question. En effet, le bonus économique pour une qualification en C1 alloué par l’UEFA permet aux clubs français de bénéficier d’une bouffée d’oxygène sur le plan économique. Néanmoins, il se pourrait qu’elle ne soit pas suffisante cette fois.