Michael Olise au PSG : «Vous imaginez une attaque Kvara-Dembélé-Olise ?»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison avec le Bayern Munich, Michael Olise s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Par conséquent, il pourrait être convoité dans les prochains mois. Mais un transfert de l'international français n'est pas dans les plans, surtout pas vers le PSG, même si un trio aurait avec Dembélé et Kvaratskhelia aurait fière allure.

Cette saison coïncide avec l'éclosion de Michael Olise au plus haut niveau. L'ancien joueur de Crystal Palace est éblouissant avec le Bayern Munich comme en témoigne notamment sa prestation au Parc des Princes la semaine dernière. Et bien qu'il ait été plus discret mercredi soir lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face au PSG, cela n'enlève rien à l'impression qu'il a laissée globalement. Le tout avant une Coupe du monde qu'il devrait débuter en tant que titulaire avec l'équipe de France.

Olise au PSG, «ce serait beau, mais...» De telles prestations pourraient d'ailleurs susciter l'intérêt d'autres grands clubs européens. Dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a d'ailleurs été interrogé sur un éventuel transfert de Michael Olise au PSG. « Ce serait beau… Vous imaginez une attaque Kvara-Dembélé-Olise ? Mais bon, ce n'est qu'un rêve. Il est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2029, il vaut sûrement 150 M€, une somme que le PSG ne veut plus débourser pour un joueur. Et de toute façon, il n'est pas à vendre, le Bayern tient trop à lui », explique-t-il.