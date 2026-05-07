Al-Khelaïfi vend la mèche sur l'avenir de Luis Enrique au PSG : «Il est très, très content ici au club»

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Luis Enrique n'a toujours pas officiellement prolongé son contrat. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi se montre très rassurant après la nouvelle qualification pour la finale de la Ligue des champions, assurant que le technicien espagnol est très heureux à Paris.
Mercredi soir, le PSG s'est qualifié pour la deuxième finale de Ligue des champions de suite. Un véritable exploit qui porte l'empreinte de Luis Enrique, qui a totalement révolutionné le club parisien. D'ailleurs, le technicien espagnol négocier une prolongation de son contrat avec le PSG qui court actuellement jusqu'en 2027. Et à en croire les propos de Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, il n'y a pas trop de doutes à avoir quant à l'issue des discussions.
Al-Khelaïfi annonce la couleur pour Luis Enrique
« Il est très, très content ici au club, il a fait quelque chose de magnifique », confie-t-il au micro de Canal+ avant de s'enflammer pour le projet du PSG : « C’est notre rêve de gagner une 2e Ligue des champions. On a une équipe magnifique, jeune. La star, c’est l’équipe. Tout le monde se bat. Regardez à la dernière minute, Kvara était mort mais il a couru, il s’est battu pour gagner. C’est ça le football, c’est ça l’ADN du Paris Saint-Germain. On a le meilleur coach au monde, le meilleur directeur sportif, les meilleurs supporters. C’est magnifique, c’est trop beau ».
«Il est très, très content ici au club, il a fait quelque chose de magnifique»
Mais ce n'est pas tout puisque Nasser Al-Khelaïfi a également débriefer le match de mercredi soir : « Honnêtement, c’est magnifique. Deux finales, maintenant on veut aller chercher la deuxième étoile. J’ai parlé avec les joueurs, je leur ai dit qu’on n’a pas des joueurs, on a des guerriers. Aujourd’hui, on a vu une équipe solide, des joueurs qui se battent. On a beaucoup de respect pour le Bayern, c’est une grande équipe, avec de grands joueurs. Mais on a créé l’histoire du Paris Saint-Germain dans ce stade l’année dernière et on continue à l’écrire ici. »