Al-Khelaïfi vend la mèche sur l'avenir de Luis Enrique au PSG : «Il est très, très content ici au club»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Luis Enrique n'a toujours pas officiellement prolongé son contrat. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi se montre très rassurant après la nouvelle qualification pour la finale de la Ligue des champions, assurant que le technicien espagnol est très heureux à Paris.

Mercredi soir, le PSG s'est qualifié pour la deuxième finale de Ligue des champions de suite. Un véritable exploit qui porte l'empreinte de Luis Enrique, qui a totalement révolutionné le club parisien. D'ailleurs, le technicien espagnol négocier une prolongation de son contrat avec le PSG qui court actuellement jusqu'en 2027. Et à en croire les propos de Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, il n'y a pas trop de doutes à avoir quant à l'issue des discussions.

Al-Khelaïfi annonce la couleur pour Luis Enrique « Il est très, très content ici au club, il a fait quelque chose de magnifique », confie-t-il au micro de Canal+ avant de s'enflammer pour le projet du PSG : « C’est notre rêve de gagner une 2e Ligue des champions. On a une équipe magnifique, jeune. La star, c’est l’équipe. Tout le monde se bat. Regardez à la dernière minute, Kvara était mort mais il a couru, il s’est battu pour gagner. C’est ça le football, c’est ça l’ADN du Paris Saint-Germain. On a le meilleur coach au monde, le meilleur directeur sportif, les meilleurs supporters. C’est magnifique, c’est trop beau ».