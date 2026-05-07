Le PSG chasse le Real Madrid, tout est révélé !

L'année dernière, le PSG a décroché la première Ligue des champions à l'issue d'un parcours exceptionnel. Le club de la capitale a enfin réussi à réaliser son plus grand objectif et peut viser un deuxième succès de rang. En cas de nouvelle victoire, les hommes de Luis Enrique auront l'occasion d'écrire un peu plus l'histoire et réaliser un exploit comme celui du Real Madrid entre autres.
En se qualifiant pour la deuxième fois d'affilée en finale de la Ligue des champions, le PSG confirme son statut de meilleure équipe d'Europe en ce moment. Le club parvient à franchir les étapes les unes après les autres malgré les difficultés. Au vu de la force de son collectif, le PSG peut viser encore plus haut selon Laurent Perrin.
Le PSG peut faire comme le Real Madrid
En réussissant à aller au bout de cette compétition, une fois, le PSG semble être en mesure d'enchaîner les succès. Depuis l'année dernière, le club a très peu changé d'effectif et repose sur un effort collectif des mêmes joueurs. Il y aurait donc la possibilité de voir encore beaucoup de succès arriver et de tenter un triplé comme le Real Madrid entre 2016 et 2018. « Si le PSG gagne la finale, la priorité est simple : la gagner la saison suivante, encore et encore. Garder l'ossature du groupe, augmenter sa qualité. Et surtout, prolonger Luis Enrique » estime Laurent Perrin dans une session questions-réponses pour Le Parisien.
Le PSG encore sur le toit de l'Europe ?
Avec une deuxième victoire potentielle en Ligue des champions, le PSG réaliserait un nouvel exploit incroyable et s'avancerait en tant que favori pour la prochaine édition. Tous les feux seront au vert pour le club qui n'aura qu'à gérer la situation autour de son club. « En dehors des aspects sportifs, le PSG n'attend plus rien des droits TV de Ligue 1. Le gros dossier est celui du stade, avec une décision attendue avant la fin de l'année. Depuis l'élection d'Emmanuel Grégoire, le projet d'agrandissement du Parc des Princes et revenu en haut de la pile. Mais tant que le club et le nouveau maire de la capitale n'ont pas parlé du prix, rien n'est fait et les pistes Massy et Poissy ne sont pas enterrées » poursuit Laurent Perrin.