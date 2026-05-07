Le PSG chasse le Real Madrid, tout est révélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, le PSG a décroché la première Ligue des champions à l'issue d'un parcours exceptionnel. Le club de la capitale a enfin réussi à réaliser son plus grand objectif et peut viser un deuxième succès de rang. En cas de nouvelle victoire, les hommes de Luis Enrique auront l'occasion d'écrire un peu plus l'histoire et réaliser un exploit comme celui du Real Madrid entre autres.

En se qualifiant pour la deuxième fois d'affilée en finale de la Ligue des champions, le PSG confirme son statut de meilleure équipe d'Europe en ce moment. Le club parvient à franchir les étapes les unes après les autres malgré les difficultés. Au vu de la force de son collectif, le PSG peut viser encore plus haut selon Laurent Perrin.

Le PSG peut faire comme le Real Madrid En réussissant à aller au bout de cette compétition, une fois, le PSG semble être en mesure d'enchaîner les succès. Depuis l'année dernière, le club a très peu changé d'effectif et repose sur un effort collectif des mêmes joueurs. Il y aurait donc la possibilité de voir encore beaucoup de succès arriver et de tenter un triplé comme le Real Madrid entre 2016 et 2018. « Si le PSG gagne la finale, la priorité est simple : la gagner la saison suivante, encore et encore. Garder l'ossature du groupe, augmenter sa qualité. Et surtout, prolonger Luis Enrique » estime Laurent Perrin dans une session questions-réponses pour Le Parisien.