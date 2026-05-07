Le PSG a déjà touché 139M€ grâce à la Ligue des Champions… et ce n’est pas terminé !

Axel Cornic

Pour la deuxième saison consécutive, le Paris Saint-Germain ira jusqu’en finale de la Ligue des Champions, où il affrontera Arsenal le 30 mais prochain, à Budapest. Un véritable exploit pour le club parisien qui confirme sa domination sur le football européen et qui pourrait bien toucher un joli pactole en fin de saison.

La belle aventure continue. Très critiqué tout au long de la première partie de saison, le PSG s’est réveillé au meilleur des moments. Les hommes de Luis Enrique ont en effet éliminé tour à tour Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich pour décrocher leur ticket pour la finale de la Ligue des Champions, avec un incroyable doublé qui semble leur tendre les bras.

« On veut aller chercher la deuxième étoile » Evidemment, Nasser Al-Khelaïfi était aux anges au micro de Canal+, après la rencontre. « On veut aller chercher la deuxième étoile. On n'a pas des joueurs, on a des guerriers. On a une équipe solide. On a écrit l'histoire ici l'année dernière, on veut continuer à écrire encore l'histoire du PSG » a expliqué le président du PSG. « C'est notre trêve de gagner une deuxième fois. La star, c'est l'équipe. Tout le monde veut se battre. Ça c'est le football, ça c'est le PSG. C'est magnifique. On a le meilleur coach au monde, les meilleurs supporters. On a seulement entendu nos supporters ce soir. Ce sont les meilleurs ».