«Je le prends», Djibril Cissé conseille un joueur surprise à Didier Deschamps pour la Coupe du monde !

Alexis Brunet

Le 11 juin prochain débutera la Coupe du monde 2026 et Didier Deschamps annoncera sa liste le jeudi 14 mai. Le sélectionneur sait déjà en grande partie qui fera partie de l’aventure, mais on peut s’attendre à une surprise. Selon Djibril Cissé, Estéban Lepaul, qui réalise de très bonnes choses avec le Stade Rennais mériterait de prendre part à la compétition.

Mercredi, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions et défiera Arsenal à Budapest le 30 mai. Après cette date, les fans de football auront encore le droit à du spectacle car la Coupe du monde démarrera elle le 11 juin. Une compétition spéciale pour Didier Deschamps, car cela sera sa dernière à la tête de l’équipe de France.

Lepaul présent à la Coupe du monde ? Pour cette Coupe du monde, Didier Deschamps annoncera sa liste le jeudi 14 mai. Le sélectionneur connait déjà la majorité des noms qui la formeront, mais il y a encore quelques incertitudes et cela pourrait mener à des surprises. D’après les informations du journal L’Équipe, DD étudierait la possibilité de faire appel à Estéban Lepaul, mais l’attaquant du Stade Rennais part de loin. Il a beau être le meilleur buteur de la Ligue 1 (19 réalisations), l’écart entre le championnat avec le club breton et le niveau attendu pour une Coupe du monde serait un frein pour lui.