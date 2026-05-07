Équipe de France : Daniel Riolo conseille un joueur à Didier Deschamps pour la Coupe du Monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Habitué à jouer dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery s’est encore illustré sur le flanc droit de la défense du PSG mercredi soir face au Bayern Munich (1-1) en remplacement d’Achraf Hakimi, blessé à la cuisse droite lors de la demi-finale aller. Pour Daniel Riolo, Didier Deschamps doit s’inspirer de Luis Enrique, et le journaliste de RMC n’est pas le seul à le penser.

Si Willian Pacho a décroché le trophée d’homme du match après la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-1), Warren Zaïre-Emery aurait également pu prétendre à la récompense, tant le milieu de terrain de formation s’est distingué sur le flanc droit de la défense en remplacement d’Achraf Hakimi, blessé à l’aller. Pour Daniel Riolo, ce repositionnement qui n’est pas une nouveauté pour le titi parisien doit donner des idées à Didier Deschamps.

« Il doit 1000 fois être titulaire à droite chez les Bleus » « N’oublions pas Warren Zaïre-Emery, qui est extraordinaire ce soir, qui a joué une tonne de matchs. Alors que l’année dernière il était passé derrière dans la hiérarchie, cette année, quand les autres se reposent, lui a toujours joué, il a tout encaissé. C’est un fabuleux soldat, c’est un des plus grands serviteurs du PSG. Il doit 1000 fois être titulaire à droite chez les Bleus », estime le journaliste de RMC dans l’After Foot.