Équipe de France : Daniel Riolo conseille un joueur à Didier Deschamps pour la Coupe du Monde

Habitué à jouer dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery s’est encore illustré sur le flanc droit de la défense du PSG mercredi soir face au Bayern Munich (1-1) en remplacement d’Achraf Hakimi, blessé à la cuisse droite lors de la demi-finale aller. Pour Daniel Riolo, Didier Deschamps doit s’inspirer de Luis Enrique, et le journaliste de RMC n’est pas le seul à le penser.
Si Willian Pacho a décroché le trophée d’homme du match après la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-1), Warren Zaïre-Emery aurait également pu prétendre à la récompense, tant le milieu de terrain de formation s’est distingué sur le flanc droit de la défense en remplacement d’Achraf Hakimi, blessé à l’aller. Pour Daniel Riolo, ce repositionnement qui n’est pas une nouveauté pour le titi parisien doit donner des idées à Didier Deschamps.
« Il doit 1000 fois être titulaire à droite chez les Bleus »
« N’oublions pas Warren Zaïre-Emery, qui est extraordinaire ce soir, qui a joué une tonne de matchs. Alors que l’année dernière il était passé derrière dans la hiérarchie, cette année, quand les autres se reposent, lui a toujours joué, il a tout encaissé. C’est un fabuleux soldat, c’est un des plus grands serviteurs du PSG. Il doit 1000 fois être titulaire à droite chez les Bleus », estime le journaliste de RMC dans l’After Foot.
Jérôme Alonzo est du même avis
Un avis partagé par Jérôme Alonzo après la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions. « Zaïre-Emery est le meilleur arrière droit français, donc je pense qu'il doit être titulaire à la Coupe du monde, a confié l’ancien portier parisien sur la Chaîne L’Équipe. Il a fait une meilleure saison à ce poste que Jules Koundé. Sur les grands matches, il est meilleur que Jules Koundé à ce poste. Et ce soir, il l'a montré aux yeux du monde entier. Donc je pense que Warren Zaïre-Emery doit être titulaire à la Coupe du monde au poste d'arrière droit ».