Equipe de France : Ousmane Dembélé et Zinedine Zidane déjà réunis avant la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France va tenter de faire mieux que sa dernière participation à la Coupe du monde. Défaits en finale contre l'Argentine de Lionel Messi, Ousmane Dembélé et les Bleus auront fort à faire de l'autre côté de l'Atlantique (11 juin-19 juillet). Pour promouvoir ce Mondial, Adidas n'a pas lésiné sur les moyens en réunissant notamment Dembélé et Zinedine Zidane.

Ousmane Dembélé les enchaîne. Cette saison, le Ballon d'or 2025 a multiplié les spots publicitaires Adidas, son équipementier. Tout a commencé avec Paul Pogba quand le joueur de l'AS Monaco et la star du PSG se battaient dans un call center pour convaincre les clients de miser sur leur paire de crampons, F50 pour Dembélé et Predator pour Pogba. Plus récemment, celui qui est surnommé Dembouz s'est cette fois mis en scène avec Kang-in Lee et Bradley Barcola pour poser des questions à son hologramme du futur concernant les conséquences de leur utilisation de la nouvelle édition F50.

Zinedine Zidane apparaît dans la promotion du Mondial La Coupe du monde approche à grands pas puisque son coup d'envoi sera donné le 11 juin prochain au Mexique. L'occasion pour Adidas de sortir le grand jeu avec une publicité peuplée de stars. D'Hollywood avec l'acteur Timothée Chalamet à la chanson avec Bad Bunny en passant bien évidemment par les acteurs du ballon rond tels qu'Ousmane Dembélé ou encore Lionel Messi, le champion du monde tricolore est apparu sur le petit écran dans la même publicité qu'un certain... Zinedine Zidane.