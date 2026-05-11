Mercato : Un nouveau jeune talent au PSG, la signature surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée au PSG en 2023, Luis Enrique n'a pas hésité à faire appel de temps en temps à de jeunes joueurs du club. En effet, l'entraîneur espagnol a permis à certains de démarrer au niveau professionnel ou de s'y illustrer plus régulièrement, jusqu'à faire partie de l'équipe première. Une signature concernant un jeune joueur du club vient d'être validée une fois de plus.

Après sa victoire en Ligue des champions l'année dernière, le PSG a dû enchaîner avec une nouvelle saison, mettant les organismes à rude épreuve. Luis Enrique a ainsi dû trouver de nouvelles solutions et de plus en plus de jeunes ont fini par intégrer l'entraînement voire disputer des matches dans l'équipe première. Cela pourrait bientôt être le cas de Toumani Diagouraga, né en 2008.

Le PSG a bloqué une nouvelle signature Comme le rapporte le journaliste du Parisien Benjamin Quarez, le PSG a récemment fait signer un contrat stagiaire à Toumani Diagouraga, jeune ailier droit né en 2008. Le jeune latéral/ailier est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2028 et il s'est récemment illustré en inscrivant le but décisif lors des demi-finales de la Coupe Gambardella face au FC Nantes fin avril. Avant de peut-être faire ses débuts professionnels la saison prochaine ? A voir s'il aura sa chance...