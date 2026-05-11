Kolo Muani appartient toujours au PSG : Un «accord de principe» déjà annoncé à l'étranger pour son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Actuellement prêté à Tottenham, Randal Kolo Muani va bientôt revenir au PSG, son prêt ne comportant pas d’option d’achat. L’international français devrait en revanche de nouveau s’en aller et, dans cette optique, la Juventus, où il a déjà évolué lors de l’exercice 2024-2025, est intéressée à l’idée de le récupérer. Un accord de principe aurait même déjà été trouvé entre les deux parties.

La course à la Ligue des champions bat son plein en Serie A. Samedi, l’AS Rome (5e, 67 points) s’est imposée sur la pelouse de Parme (2-3), revenant ainsi à la hauteur de l’AC Milan (4e, 67 points) au classement, battue à domicile par l’Atalanta (2-3). Deux équipes qui ont seulement un point de retard sur la Juventus (3e, 68 points), qui l’a emporté face à Lecce (0-1), pour le compte de la 36e journée de championnat, tandis que Côme (6e, 65 points) n’a pas dit son dernier mot non plus.

La qualification en C1 décisive pour la Juventus dans le dossier Bernardo Silva En ce qui concerne la Vieille Dame, une qualification en Ligue des champions conditionnerait certains dossiers pour son mercato d’été, notamment celui de Bernardo Silva. En fin de contrat, l’international portugais (107 sélections) quittera Manchester City au terme de la saison, neuf ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco. Selon la Gazzetta dello Sport, sans la manne financière de la C1, la Juventus aura du mal à faire face à la concurrence du FC Barcelone, également intéressé par le milieu offensif âgé de 31 ans.