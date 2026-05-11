Kolo Muani appartient toujours au PSG : Un «accord de principe» déjà annoncé à l'étranger pour son transfert !

Actuellement prêté à Tottenham, Randal Kolo Muani va bientôt revenir au PSG, son prêt ne comportant pas d’option d’achat. L’international français devrait en revanche de nouveau s’en aller et, dans cette optique, la Juventus, où il a déjà évolué lors de l’exercice 2024-2025, est intéressée à l’idée de le récupérer. Un accord de principe aurait même déjà été trouvé entre les deux parties.
La course à la Ligue des champions bat son plein en Serie A. Samedi, l’AS Rome (5e, 67 points) s’est imposée sur la pelouse de Parme (2-3), revenant ainsi à la hauteur de l’AC Milan (4e, 67 points) au classement, battue à domicile par l’Atalanta (2-3). Deux équipes qui ont seulement un point de retard sur la Juventus (3e, 68 points), qui l’a emporté face à Lecce (0-1), pour le compte de la 36e journée de championnat, tandis que Côme (6e, 65 points) n’a pas dit son dernier mot non plus.
La qualification en C1 décisive pour la Juventus dans le dossier Bernardo Silva
En ce qui concerne la Vieille Dame, une qualification en Ligue des champions conditionnerait certains dossiers pour son mercato d’été, notamment celui de Bernardo Silva. En fin de contrat, l’international portugais (107 sélections) quittera Manchester City au terme de la saison, neuf ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco. Selon la Gazzetta dello Sport, sans la manne financière de la C1, la Juventus aura du mal à faire face à la concurrence du FC Barcelone, également intéressé par le milieu offensif âgé de 31 ans.
La Juventus a un accord de principe avec Kolo Muani
Le quotidien italien précise en revanche que pour Randal Kolo Muani, ce dernier pourrait faire son retour chez les Bianconeri indépendamment d’une qualification en Ligue des champions, tout comme Alisson (33 ans, Liverpool). Actuellement prêté sans option d’achat à Tottenham, l’international français (32 sélections) reviendra au PSG cet été, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Après l’avoir accueilli en prêt l'année dernière, la Juventus aimerait enregistrer le retour de l’attaquant âgé de 27 ans, de manière définitive cette fois-ci. En ce sens, un accord de principe aurait déjà été trouvé avec Randal Kolo Muani, ainsi qu’avec l’international brésilien (76 sélections), qui pourraient donc tous les deux retourner en Serie A la saison prochaine.