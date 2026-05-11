PSG : Deux blessés annoncés, c’est la panique à Arsenal !

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal vont s’affronter à Budapest dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions. Alors que du côté parisien, Luis Enrique devrait compter sur tout son groupe, Mikel Arteta a de son côté des nouvelles peu rassurantes concernant certains de ses joueurs. Explications.
Pour la deuxième année consécutive, le PSG va disputer une finale de Ligue des Champions à la fin du mois de mai. Cette fois-ci, direction Budapest pour les Parisiens, qui affronteront Arsenal le 30. Tombeur des « Gunners » en demies finale la saison passée, le PSG veut se préparer au mieux pour ce choc de C1. Et alors que le championnat est quasiment acquis, Paris va se permettre de pouvoir reposer ses meilleurs éléments, contrairement à la formation de Mikel Arteta qui lutte toujours pour le sacre en Premier League.
Ben White et Ricardo Calafiori blessés
Surtout, et alors qu’Achraf Hakimi est sur le retour, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur l’intégralité de son groupe pour cette finale. Quid d’Arsenal ? Le club londonien, qui a obtenu une victoire extrêmement importante contre West Ham ce samedi (0-1), a cependant perdu Ben White sur blessure, qui rejoint donc Jurriën Timber et Ricardo Calafiori dans la liste des blessés. « Calafiori était blessé et la blessure au genou de Ben White n’est pas rassurante du tout », a indiqué Mikel Arteta dernièrement.
Arteta ne se cache pas : « Nous serons à la hauteur »
Le Parisien rapporte que les supporters d’Arsenal restent scotchés aux dernières informations concernant l’état de forme de leurs joueurs. Il y a peu, Mikel Arteta prévenait le PSG ; son équipe sera au rendez-vous quoi qu’il arrive pour cette finale. « C’est comme ça. Nous savions quel serait le niveau de l’adversaire, que ce soit le Bayern Munich ou le PSG. Nous connaissons leurs qualités, et c’est tout. Mais évidemment, nous sommes aussi très confiants : le moment venu, nous serons à la hauteur », a confié le coach espagnol d’Arsenal.