PSG : Deux blessés annoncés, c’est la panique à Arsenal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal vont s’affronter à Budapest dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions. Alors que du côté parisien, Luis Enrique devrait compter sur tout son groupe, Mikel Arteta a de son côté des nouvelles peu rassurantes concernant certains de ses joueurs. Explications.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG va disputer une finale de Ligue des Champions à la fin du mois de mai. Cette fois-ci, direction Budapest pour les Parisiens, qui affronteront Arsenal le 30. Tombeur des « Gunners » en demies finale la saison passée, le PSG veut se préparer au mieux pour ce choc de C1. Et alors que le championnat est quasiment acquis, Paris va se permettre de pouvoir reposer ses meilleurs éléments, contrairement à la formation de Mikel Arteta qui lutte toujours pour le sacre en Premier League.

Ben White et Ricardo Calafiori blessés Surtout, et alors qu’Achraf Hakimi est sur le retour, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur l’intégralité de son groupe pour cette finale. Quid d’Arsenal ? Le club londonien, qui a obtenu une victoire extrêmement importante contre West Ham ce samedi (0-1), a cependant perdu Ben White sur blessure, qui rejoint donc Jurriën Timber et Ricardo Calafiori dans la liste des blessés. « Calafiori était blessé et la blessure au genou de Ben White n’est pas rassurante du tout », a indiqué Mikel Arteta dernièrement.