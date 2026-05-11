Mercato : Échec à 55M€, le PSG va trancher avec ce joueur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG avait déboursé 55M€ (bonus compris) pour le recrutement de Lucas Chevalier. Arrivé en provenance du LOSC, le portier de 24 ans n’est clairement pas parvenu à s’imposer à Paris. Alors que le mercato estival approche à grands pas, le club de la capitale va devoir prendre une décision, alors qu’un départ du numéro 30 est possible.

Le mercato estival du PSG risque d’être très animé. Le club de la capitale dispose déjà de plusieurs pistes dans son viseur, et pourrait également chercher à dégraisser son effectif. Certains joueurs comme Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, ou encore Lucas Chevalier pourraient quitter Paris cet été. Arrivé au PSG l’été dernier contre 55M€, le gardien de 24 ans est blessé jusqu’à la fin de saison, lui dont le dernier match avec son équipe remonte au 23 janvier dernier…

Le PSG va devoir trancher pour l’avenir de Chevalier N’ayant pas réussi à se montrer convaincant dans les buts, Lucas Chevalier a été dépassé dans la hiérarchie par Matvey Safonov. Comme le révèle l’Equipe ce lundi, si Luis Enrique décide de ne pas rabattre les cartes de ses gardiens l’été prochain, Lucas Chevalier pourrait clairement être candidat à un départ. Le portier né en 2001 pourrait décider de relancer sa carrière ailleurs. Cependant, le PSG devra alors fixer un prix raisonnable pour son gardien, qui pourrait également partir sous la forme d’un prêt…