Kylian Mbappé : L'humiliation à la télévision

Il était supposé prendre son temps afin de recharger ses batteries et soigner son genou diminué depuis la fin du mois de décembre. C'est en effet l'information communiquée par L'Equipe en cette fin de semaine. Mais au final, Kylian Mbappé était de la partie pour la réception de Levante en Liga ce samedi (2-0) et a même marqué le 30ème but de sa saison avec l'équipe madrilène, en se moquant au passage de Mathew Ryan le gardien adverse.
A la surprise générale, Kylian Mbappé était non seulement dans l'effectif du Real Madrid qui recevait Levante au Santiago Bernabeu ce samedi après-midi... mais Alvaro Arbeloa l'a même aligné titulaire à la pointe de l'attaque accompagné de Vinicius Jr et de Gonzalo Garcia. Cette semaine, L'Equipe dévoilait que Mbappé ne prendrait plus de risque avec son genou et manquerait la visite de Levante voire celle de Monaco mardi prochain pour le bien de sa convalescence.
Mbappé finalement titulaire et buteur
En conférence de presse vendredi, le nouvel entraîneur du Real Madrid qu'est Alvaro Arbeloa prenait tout le monde à contrepied en annonçant que Kylian Mbappé devrait faire partie du groupe pour la rencontre de Liga. Et ce samedi, au terme des 10 premières minutes de la seconde période, Dela fauchait le numéro 10 du Real Madrid d'un tacle dans la surface de réparation. Penalty accordé pour le club merengue.
Mbappé se moque du gardien après son penalty transformé
Au moment de prendre sa course d'élan pour la transformation de la faute qu'il avait obtenu, Kylian Mbappé a bien évidemment aperçu les mouvements assez brusques de Mathew Ryan sur sa ligne de but. Il n'en fallait pas plus pour que Mbappé active son mode chambreur et imite les gestes des bras du portier de Levante lors de sa célébration après l'avoir pris à contrepied.