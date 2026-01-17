Kylian Mbappé : L'humiliation à la télévision

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il était supposé prendre son temps afin de recharger ses batteries et soigner son genou diminué depuis la fin du mois de décembre. C'est en effet l'information communiquée par L'Equipe en cette fin de semaine. Mais au final, Kylian Mbappé était de la partie pour la réception de Levante en Liga ce samedi (2-0) et a même marqué le 30ème but de sa saison avec l'équipe madrilène, en se moquant au passage de Mathew Ryan le gardien adverse.

A la surprise générale, Kylian Mbappé était non seulement dans l'effectif du Real Madrid qui recevait Levante au Santiago Bernabeu ce samedi après-midi... mais Alvaro Arbeloa l'a même aligné titulaire à la pointe de l'attaque accompagné de Vinicius Jr et de Gonzalo Garcia. Cette semaine, L'Equipe dévoilait que Mbappé ne prendrait plus de risque avec son genou et manquerait la visite de Levante voire celle de Monaco mardi prochain pour le bien de sa convalescence.

Mbappé finalement titulaire et buteur En conférence de presse vendredi, le nouvel entraîneur du Real Madrid qu'est Alvaro Arbeloa prenait tout le monde à contrepied en annonçant que Kylian Mbappé devrait faire partie du groupe pour la rencontre de Liga. Et ce samedi, au terme des 10 premières minutes de la seconde période, Dela fauchait le numéro 10 du Real Madrid d'un tacle dans la surface de réparation. Penalty accordé pour le club merengue.