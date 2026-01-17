Kylian Mbappé - Lamine Yamal : La grosse bagarre annoncée à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a atteint un point critique de sa saison. Le club madrilène a déjà vu la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du Roi lui filer entre les doigts. Les Merengue ne peuvent donc plus compter que sur la Ligue des champions et la Liga pour éviter la catastrophe. Kylian Mbappé et ses partenaires vont néanmoins devoir se battre avec le FC Barcelone de Lamine Yamal en championnat.

La situation commence à devenir critique au Real Madrid. Quelques jours après avoir perdu la Supercoupe d’Espagne et avoir limogé Xabi Alonso, le club madrilène s’est fait éliminer de la Coupe du Roi par Albacete. Kylian Mbappé et ses coéquipiers traversent une période de crise, et Alvaro Arbeloa n’a pas encore réussi à éteindre l’incendie.

Le Real Madrid en guerre avec le FC Barcelone en championnat Comme le rapporte MARCA, le coach de 42 ans a d’ailleurs une tâche particulièrement délicate à accomplir au Real Madrid : celle de redresser la barre et de faire croire que la Liga et la Ligue des champions sont encore à portée de main. En championnat, la Casa Blanca ne dispose pas vraiment de marge d’erreur. Le FC Barcelone de Lamine Yamal a une avance de quatre points et ne semble pas vouloir en céder beaucoup.