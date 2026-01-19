Zinedine Zidane : La scène embarassante en public !

Amadou Diawara

Ce mercredi, Zinedine Zidane était présent à l’église de la Madeleine pour la cérémonie religieuse en hommage à Rolland Courbis. Lorsqu'il a quitté l'enceinte parisienne, le Ballon d'Or 98 a été pris d'assaut par des passants qui voulaient des autographes et des photos. Sur les réseaux sociaux, Thibaud Vézirian a poussé un coup de gueule.

Décédé à l'âge de 72 ans, Rolland Courbis a eu droit à un hommage à l'église de la Madeleine. Entrainé par le défunt lorsqu'il défendait les couleurs des Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane était présent à Paris pour assister à la cérémonie religieuse.

Zidane : Le coup de gueule de Vézirian Lorsqu'il a quitté l'église de la Madeleine, Zinedine Zidane a marché dans les rues de Paris, et ce, sans dispositif de sécurité. Et il a été assailli par des passants insistants, qui voulaient des autographes et des photos. Sur ses réseaux sociaux, Thibaud Vézirian a dénoncé leur attitude.