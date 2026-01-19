Zinedine Zidane : La scène embarassante en public !

Ce mercredi, Zinedine Zidane était présent à l’église de la Madeleine pour la cérémonie religieuse en hommage à Rolland Courbis. Lorsqu'il a quitté l'enceinte parisienne, le Ballon d'Or 98 a été pris d'assaut par des passants qui voulaient des autographes et des photos. Sur les réseaux sociaux, Thibaud Vézirian a poussé un coup de gueule.
Décédé à l'âge de 72 ans, Rolland Courbis a eu droit à un hommage à l'église de la Madeleine. Entrainé par le défunt lorsqu'il défendait les couleurs des Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane était présent à Paris pour assister à la cérémonie religieuse.
Zidane : Le coup de gueule de Vézirian
Lorsqu'il a quitté l'église de la Madeleine, Zinedine Zidane a marché dans les rues de Paris, et ce, sans dispositif de sécurité. Et il a été assailli par des passants insistants, qui voulaient des autographes et des photos. Sur ses réseaux sociaux, Thibaud Vézirian a dénoncé leur attitude.
«Cette séquence est d’une gênance terrible»
« Cette séquence est d’une gênance terrible tant on se pose la question de ce qu’ils ont dans la tête. Oui, tu es content, tu as ta story, tu as ton selfie avec Zidane. Prenez un peu de hauteur sur la vie, le monde. Zidane a deux jambes, deux bras. Il sort d’un enterrement, il aurait pu avoir un chauffeur, sortir par une porte dérobée. Mais l’image est malaisante, gênante. J’ai trouvé ça limite », a pesté Thibaud Vézirian, journaliste français, lors d'un live.