Zinedine Zidane : La femme qui a changé sa vie !

Depuis leur rencontre à Cannes en 1991, Zinedine Zidane partage sa vie avec sa femme Véronique, mère de leurs quatre enfants. Une personne très importante dans sa vie, ce dont peut témoigner le journaliste Frédéric Hermel, qui a eu une relation privilégiée avec l’ancien capitaine de l’équipe de France lors de ses années en Espagne.
Correspondant en Espagne pour L’Équipe et RMC pendant plusieurs années, Frédéric Hermel a eu une relation forte avec Zinedine Zidane. « Je sais que cela fait bizarre quand je le dis ainsi, mais Zizou a réellement changé ma vie », confait-il en 2019 dans un entretien accordé au Point, à l’occasion de la sortie de son livre intitulé « Zidane ».
« Sa femme a mis un peu de temps avant de m'accorder sa confiance »
S’il refuse de se considérer comme un intime de Zinedine Zidane, Frédéric Hermel a tout de même rapidement fait la rencontre de l’ensemble de sa famille. « Oui, mais je n'ai pas été accepté tout de suite. Je raconte ainsi comment sa femme a mis un peu de temps avant de m'accorder sa confiance », expliquait le journaliste.
« Zidane dit souvent qu'il ne serait pas arrivé là où il est sans sa femme »
Mère de leurs quatre enfants, Véronique Zidane a été une personne très importante dans le parcours de l’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid : « Zidane dit souvent qu'il ne serait pas arrivé là où il est sans sa femme. Il est le premier à le reconnaître. Il le répète fréquemment. Véronique et lui se sont rencontrés très tôt, au moment où il n'était encore qu'un joueur débutant. C'est à deux qu'ils se sont hissés dans la société. »