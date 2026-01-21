Zinedine Zidane : La femme qui a changé sa vie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis leur rencontre à Cannes en 1991, Zinedine Zidane partage sa vie avec sa femme Véronique, mère de leurs quatre enfants. Une personne très importante dans sa vie, ce dont peut témoigner le journaliste Frédéric Hermel, qui a eu une relation privilégiée avec l’ancien capitaine de l’équipe de France lors de ses années en Espagne.

Correspondant en Espagne pour L’Équipe et RMC pendant plusieurs années, Frédéric Hermel a eu une relation forte avec Zinedine Zidane. « Je sais que cela fait bizarre quand je le dis ainsi, mais Zizou a réellement changé ma vie », confait-il en 2019 dans un entretien accordé au Point, à l’occasion de la sortie de son livre intitulé « Zidane ».

« Sa femme a mis un peu de temps avant de m'accorder sa confiance » S’il refuse de se considérer comme un intime de Zinedine Zidane, Frédéric Hermel a tout de même rapidement fait la rencontre de l’ensemble de sa famille. « Oui, mais je n'ai pas été accepté tout de suite. Je raconte ainsi comment sa femme a mis un peu de temps avant de m'accorder sa confiance », expliquait le journaliste.