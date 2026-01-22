Stade Rennais : Le joli coup d'Habib Beye se confirme, c’est du lourd !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Fenerbahçe, Sebastian Szymanski est sur le point de signer au Stade Rennais. Ayant observé le milieu offensif polonais pendant plusieurs semaines, Habib Beye est tombé sous son charme. D'ailleurs, le coach sénégalais n'a pas tari d'éloges à l'égard de sa prochaine recrue ce jeudi après-midi.

Etincelant sous les couleurs de Fenerbahçe, Sebastian Szymanski a tapé dans l'oeil d'Habib Beye. Comme rapporté par RMC Sport, le coach du Stade Rennais a observé le milieu offensif polonais pendant plusieurs semaines. Totalement fan de Sebastian Szymanski, Habib Beye a réclamé sa signature à sa direction. Après avoir passé sa visite médicale en fin de matinée, le joueur de 26 ans devrait s'engager officiellement avec le Stade Rennais d'ici ce jeudi soir ; pour le plus grand bonheur du technicien sénégalais.

«Il a une touche technique différente» « C'est un joueur avec une qualité technique importante, qui peut jouer dans un milieu de terrain à trois ou en dix derrière deux attaquants. Il a une touche technique différente. Il frappe très bien les coups de pied arrêtés. Il a beaucoup d'énergie sur le contre-pressing, important pour le football qu'on prône. Il peut jouer aussi bien à droite qu'à gauche », s'est enflammé Habib Beye, l'entraineur du Stade Rennais, avant de poursuivre.