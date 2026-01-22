CAN 2025 : Scandale au Maroc, il finit à l’hôpital !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe d’Afrique des nations a rendu son verdict en fin de semaine dernière avec la victoire du Sénégal à Rabat face aux locaux. Le Maroc s’est incliné sur le score d’un but à zéro. Privé de la finale comme deux autres joueurs pour des problèmes de santé, Krépin Diatta s’est livré sur son séjour à l’hôpital.

Le dimanche 18 janvier marquait la fin de la Coupe d’Afrique des nations. La finale de la compétition opposait le Maroc à domicile et le Sénégal. Entre allusions de corruption et de sabotage visant les Lions de l’Atlas et l’organisation de la CAN sur place, Ismail Jakobs assurait après la victoire des Lions de la Teranga que de surprenantes maladies avaient été relevées par le camp sénégalais avant le coup d’envoi de la finale. « Il s’est passé beaucoup de choses avant le match. Je pense que beaucoup de choses sortiront après… Ce n’était pas juste cette situation. Plein de choses aussi avant le match. Mais vous allez découvrir. Il est arrivé beaucoup de choses à Krépin, Ousseynou et Pape Matar Sarr à la mi-temps ».

«J’avais mal partout, à la tête, beaucoup de choses» Quelques jours se sont écoulés. Krépin Diatta est sorti du silence. Au cours d’une entrevue avec L'Observateur, l’international sénégalais de l’AS Monaco a livré sa version des faits. « Comme vous l’avez vu, je n’ai pas pu jouer la finale. Le match avait pourtant été bien préparé, comme d’habitude. Le matin du match, je ne me sentais pas très bien, mais je me disais que c’était normal, que ça allait passer. Le problème a vraiment commencé au moment où nous partions au stade. J’avais mal partout, à la tête, beaucoup de choses. C’était très bizarre. C’est à ce moment-là qu’on a décidé de me remplacer. Je n’ai pratiquement rien suivi de la finale, à part quelques petites vidéos, notamment le but de Pape Gueye et le penalty raté ».