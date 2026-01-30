«Ils n’ont pris que 3-0…» : Domenech chambre l’OM en pleine rue !

Mercredi, l’OM a vécu une soirée très compliquée en Ligue des champions. Le club phocéen s’est incliné 3-0 contre Bruges, mais il était alors toujours qualifié pour les barrages. Malheureusement, un but à la dernière seconde du gardien de Benfica dans le match face au Real Madrid a définitivement éliminé les Marseillais. Par la suite Raymond Domenech s’en est pris à Roberto De Zerbi et cela lui a valu un clash en pleine rue.
Le multiplex de Ligue des champions mercredi soir a offert un moment d’anthologie. Opposé à Bruges, l’OM s’est malheureusement incliné 3-0. Les Marseillais n’ont rien montré, mais à la fin de leur match ils étaient tout de même qualifiés pour les barrages. Toutefois, certaines rencontres n’étaient pas encore terminées et cela a été fatal à l’équipe de Mason Greenwood.
Domenech s’en prend à De Zerbi
Au final, l’OM ne disputera pas les barrages de la Ligue des champions, car il a été éliminé par un but du gardien du Benfica Lisbonne lors de la rencontre face au Real Madrid, à la dernière seconde. Une réalisation sortie de nulle part qui a permis aux Portugais de passer devant le club phocéen au classement et donc de prendre la place qualificative pour les barrages. Après ce nouveau désastre, Raymond Domenech s’en était d’ailleurs pris sur X à Roberto De Zerbi, qu’il juge responsable. « L’OM éliminé, pas par Benfica mais par une gestion désastreuse d’un effectif pourtant de qualité. On va enfin en parler peut-être. »
Domenech interpellé en pleine rue à cause de ses propos sur l’OM
Une prise de parole qui n’a pas plu à tout le monde visiblement. Ce vendredi, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux où l’on voit Raymond Domenech se faire interpeller par un supposé supporter de l’OM dans les rues de Paris. Ce dernier reproche à l’ancien sélectionneur de l’équipe de France ses propos sur Roberto De Zerbi, qui cherche lui plutôt à éviter la conversation.