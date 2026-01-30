«Ils n’ont pris que 3-0…» : Domenech chambre l’OM en pleine rue !

Alexis Brunet

Mercredi, l’OM a vécu une soirée très compliquée en Ligue des champions. Le club phocéen s’est incliné 3-0 contre Bruges, mais il était alors toujours qualifié pour les barrages. Malheureusement, un but à la dernière seconde du gardien de Benfica dans le match face au Real Madrid a définitivement éliminé les Marseillais. Par la suite Raymond Domenech s’en est pris à Roberto De Zerbi et cela lui a valu un clash en pleine rue.

Le multiplex de Ligue des champions mercredi soir a offert un moment d’anthologie. Opposé à Bruges, l’OM s’est malheureusement incliné 3-0. Les Marseillais n’ont rien montré, mais à la fin de leur match ils étaient tout de même qualifiés pour les barrages. Toutefois, certaines rencontres n’étaient pas encore terminées et cela a été fatal à l’équipe de Mason Greenwood.

𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗 𝗨𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗔𝗜𝗦 𝗖𝗥𝗢𝗜𝗦𝗘 𝗥𝗔𝗬𝗠𝗢𝗡𝗗 𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗘𝗖𝗛 🇫🇷 𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 😭😭



« C’est vrai qu’ils n’ont pris QUE 3-0 (face à Bruges) » 🥶



🎥 IG fuoriclasse92 pic.twitter.com/Bx7TY9qwQM — BeFootball (@_BeFootball) January 30, 2026

Domenech s’en prend à De Zerbi Au final, l’OM ne disputera pas les barrages de la Ligue des champions, car il a été éliminé par un but du gardien du Benfica Lisbonne lors de la rencontre face au Real Madrid, à la dernière seconde. Une réalisation sortie de nulle part qui a permis aux Portugais de passer devant le club phocéen au classement et donc de prendre la place qualificative pour les barrages. Après ce nouveau désastre, Raymond Domenech s’en était d’ailleurs pris sur X à Roberto De Zerbi, qu’il juge responsable. « L’OM éliminé, pas par Benfica mais par une gestion désastreuse d’un effectif pourtant de qualité. On va enfin en parler peut-être. »