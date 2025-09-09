Droits TV - Ligue 1 + : Le plan machiavélique du PSG révélé en direct ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis l'année dernière, le football français connaît une terrible crise concernant les droits TV. Cette année, la rémunération pour les clubs sera fortement réduite et le PSG n'a pas hésité à exprimer ses inquiétudes quant au développement de Ligue 1+, la nouvelle chaîne qui diffuse le championnat. Nasser Al-Khelaïfi a regretté le fait de ne pas encore savoir quel montant son club pourra toucher. Daniel Riolo avoue ne pas comprendre la position du club.

Alors que la Ligue 1 a déjà vu le PSG prendre la tête du classement, la crise des droits TV agite toujours le football français en ce moment. La semaine dernière, c'est le président de la LFP Vincent Labrune qui a été visé, certains ne comprenant pas pourquoi il occupait toujours cette place. Nasser Al-Khelaïfi, lui, a confié son inquiétude quant à ces droits TV il y a quelques jours et n'a pas caché qu'il ne faisait pas vraiment confiance à ce projet de Ligue 1+.

Daniel Riolo ne comprend pas le PSG Vainqueur de sa première Ligue des champions la saison dernière et archi-dominateur en Ligue 1 depuis plus de dix ans, le PSG bénéficie de revenus financiers bien élevés pour concourir. Sa méfiance quant aux droits TV n'aurait pas lieu d'être selon Daniel Riolo. « Pourquoi le PSG tient cette position vis-à-vis des droits TV ? Je n'arrive pas à comprendre ce qui peut, d'un point de vue économique, politique philosophique, à part la volonté toute-puissance et d'écraser. Il n’y a aucun intérêt pour le PSG d’adopter cette position. Ils ne se mettront pas en danger pour la Ligue 1. Il y aura un peu plus de compétitivité très certainement, et ce serait bien pour tout le monde mais bon » explique l'éditorialiste dans l'After Foot de RMC.