Mercato - ASSE : L'entraîneur met la pression, il veut du lourd !

Cet été, l'ASSE a déjà bouclé l'arrivée de Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Igor Miladinovic. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant aux yeux d'Olivier Dall'Oglio qui attend encore des renforts. Le coach des Verts souhaite notamment voir débarquer des joueurs d'expérience, rompu aux joutes de la Ligue 1 afin que le club du Forez puisse faire bonne figure pour son retour dans l'élite.

En fin de saison dernière, l'ASSE a enchaîné les bonnes nouvelles. D'abord racheté par le Kilmer Group, le club du Forez a enchaîné avec la montée en Ligue 1 en dominant le FC Metz lors du barrage d'accession à l'élite. Par conséquent, pour son retour en L1, l'ASSE ne compte pas de la figuration et s'est déjà active sur le mercato en recrutant Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Igor Miladinovic. Une recrutement axé sur la jeunesse avec des joueurs prometteurs, à l'exception du très expérimenté Yunis Abdelhamid.

Dall'Oglio en veut plus sur le mercato

Et cela semble être insuffisant aux yeux d'Olivier Dall'Oglio. Après la poussive victoire en amical contre Kiel (3-2), le coach de l'ASSE a ainsi insisté sur la nécessité de recruter des joueurs confirmés. « On a besoin d’expérience à des postes clefs. En Ligue 1, la moindre erreur peut coûter cher. On a de jeunes joueurs qu’il faut prendre en compte mais ne pas les mettre en difficulté », assure-t-il dans les colonnes du Progrès, avant d'en rajouter une couche.

«On a besoin d'étoffer cet effectif qui aura besoin d'expérience»

« On a besoin d'étoffer cet effectif qui aura besoin d'expérience. Je suis vraiment satisfait de l'avoir avec nous (ndlr : Yunis Abdelhamid). Si on veut se maintenir, il nous faudra des joueurs d'expérience. Il en faudra peut-être un ou deux de plus. (...) On a besoin de tenir plus le ballon. On doit éviter les fautes techniques que l'on fait depuis un bout de temps. C'est ce qu'il faut corriger. Il nous faut des joueurs plus à l'aise avec le ballon qui seront en capacité de poser le jeu et aider le reste de l'équipe en prenant les bonnes décisions. Ce serait bien de faire venir des joueurs connaissant la Ligue 1 », ajoute Olivier Dall'Oglio.