Mercato - PSG : Transfert à 45M€, c’est complètement validé !

Ce vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort contre 45M€ (bonus compris). Cet après-midi, l’Équatorien a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs face au RB Leipzig. Après la rencontre, Loïs Openda a avoué que le joueur de 22 ans disposait de nombreuses qualités.

Le PSG a réalisé trois transferts cet été. Le club parisien s’est attaché les services de Matvey Safonov, de João Neves, et de Willian Pacho. Si les deux premiers ont disputé leurs premières minutes avec Paris face à Sturm Graz ce mercredi (2-2), ce n’était pas le cas de l’Équatorien. Mais le défenseur central de 22 ans, recruté ce vendredi, était aligné d’entrée de jeu par Luis Enrique ce samedi face au RB Leipzig.

Mercato - PSG : L'annonce qui sème le trouble pour ce transfert à 62M€ https://t.co/fAjkT7JUkM pic.twitter.com/Km1k5ysUAJ — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Belle première pour Willian Pacho

Ayant disputé 60 minutes face au club allemand (1-1), Willian Pacho a fait bonne impression. Le nouveau numéro 51 du PSG a rassuré dans le duel, mais s’est également montré à l’aise au niveau des relances sous pression. Signé contre 45M€ par le club de la capitale, le transfuge de l’Eintracht Francfort pourrait rapidement se faire une place dans le schéma de Luis Enrique.

« Il est très intelligent et n’aura pas de mal à s’imposer »

Après ce deuxième et dernier match amical, l’avant-centre du RBL Loïs Openda s’est exprimé sur Willian Pacho : « C’est un bon joueur qui est fort techniquement et qui sait ce qu’il doit faire. Il est très intelligent et n’aura pas de mal à s’imposer et à prendre ses marques dans cette équipe », a confié ce dernier dans des propos rapportés par le Parisien.