Mercato : Le PSG boucle un transfert surprise et annonce du lourd !

Le PSG a apporté de la concurrence à Gianluigi Donnarumma cet été. Arrivé en provenance du Krasnodar, Matvey Safonov n’est pas venu à Paris pour faire de la figuration. Le portier russe a bien l’intention de se battre pour une place de titulaire. Et pour certains de ses compatriotes, Safonov a les capacités de briller en Ligue 1.

Désireux d’obtenir trois gardiens de haut niveau cet été, Luis Enrique devrait laisser une place de choix à Matvey Safonov. Arrivé en provenance du Krasnodar, le portier russe arrive pour concurrencer Gianluigi Donnarumma et s’installer comme la doublure du portier transalpin. D’ailleurs, Safonov n’a pas caché ses grandes ambitions au moment de commenter son arrivée au PSG.

Safonov prévient Donnarumma

« Je ne me vois pas comme un numéro 2. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. S’ils font de moi un numéro 2, les choses ne vont pas être faciles pour le numéro 1. Je vais me mesurer à lui en permanence. Je n’ai jamais perdu de compétition. J’ai toujours été un gardien de but n°1. Pourquoi un gardien russe ne peut-il pas devenir l’un des meilleurs ? C’est un préjugé. Ils n’ont peut-être pas l’intention de faire de moi un gardien de but numéro un tout de suite, mais j’y crois » a confié Safonov.

« Il n'est pas du tout inférieur à Donnarumma »

Depuis, le portier russe a disputé son premier match, face au Sturm Graz (2-2). Une prestation mitigée pour Safonov, à qui il reste du temps pour menacer Donnarumma. Ancien gardien du Zenit et du Dynamo, Roman Berezovsky se montre confiant.« Choqué est un mot fort. Disons simplement que c'était une agréable surprise. Cette transition suggère que les footballeurs russes continuent d'être suivis dans les ligues les plus prestigieuses avec le plus haut niveau de football. Pour les autres, c’est une sérieuse motivation. Et je n’ai aucun doute sur les compétences de Safonov. Il n'est pas du tout inférieur à Donnarumma , il ne reste plus qu'à s'adapter rapidement et à établir une communication linguistique. Si le PSG a pris Matvey , c'est que le club compte sur lui » a-t-il confié dans des propos rapportés par Sport.ru.