Mercato : Annoncé au PSG, il risque la prison !

Axel Cornic

Plusieurs grands noms ont été liés au Paris Saint-Germain depuis le début du mercato estival et c’est le cas de Matthijs de Ligt, défenseur central des Pays-Bas ainsi que du Bayern Munich. Les Parisiens ont finalement décidé de miser sur Willian Pacho de Francfort et le Néerlandais pourrait se diriger vers Manchester United... à moins qu’un récent rebondissement ne vienne compliquer les choses.

La défense a posé quelques problèmes à Luis Enrique lors de sa première saison sur le banc parisien. Et la blessure de Lucas Hernandez ainsi que les doutes autour de Presnel Kimpembe n’ont pas arrangé la situation ! Ainsi, au sein du PSG on a décidé d’agir sur le mercato, afin de trouver la solution à ce problème.

Le PSG a choisi Pacho

Pas moins de 45M€ ont été dépensée pour s’attacher les services de Willian Pacho, défenseur central de 22 ans qui est récemment arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort. Il est devenu le deuxième transfert le plus cher du PSG à ce poste derrière David Luiz et son arrivée à 49,5M€ en 2014, mais à égalité avec Lucas Hernandez et devant Thiago Silva (42M€, 2012) ou encore Thilo Kehrer (37M€, 2018). A noter qu’il est toutefois le premier Equatorien à rejoindre le club de la capitale.

Grosse tuile pour De Ligt ?

Mais alors que le PSG profite de sa nouvelle recrue, une ancienne piste traverserait une période délicate ! Bild nous apprend en effet que la police allemande aurait ouvert une enquête au sujet de Matthijs de Ligt, impliqué dans un accident de voiture. Cela se serait déroulé par loin du lieu où les joueurs du Bayern Munich s’entrainent et le joueur se serait rendu coupable d’un délit de fuite. Outre Rhin on annonce qu’il risquerait jusqu’à trois ans de prison et l’enquête pourrait bien avoir des répercussions sur son avenir à court terme, puisqu’il semblait être tout proche de rejoindre Manchester United.