Mercato : Le PSG boucle un transfert prioritaire en secret

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En tout début de mercato, le PSG a bouclé le transfert de Matvey Safonov à la surprise générale. Le portier russe a effectivement débarqué en provenance de Krasnodar au mois de juin pour environ 20M€. Un dossier travaillé en toute discrétion par Luis Campos, qui a ainsi répondu à la demande de Luis Enrique qui souhaite avoir trois gardiens performants.

Alors que le mercato du PSG a mis beaucoup de temps à démarrer, Matvey Safonov a longtemps été la seule recrue estivale du club parisien. Arrivé dès le mois de juin pour environ 20M€, bonus compris, en provenance de Krasnodar, le portier russe a depuis été rejoint par Joao Neves et Willian Pacho.

Mercato : Le PSG refuse un transfert avec le RC Lens ! https://t.co/pBOpTBWHXf pic.twitter.com/1byu2NBk77 — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Campos a travaillé plusieurs mois sur le transfert de Safonov

Il faut dire que Luis Campos travaillait depuis plusieurs mois sur le transfert de Matvey Safonov comme le révèle L'EQUIPE. Le média ajoute que le PSG avait acté le départ de Keylor Navas, dont le contrat arrivait à échéance, ce qui a poussé le conseiller sportif du club parisien à s'activer très tôt pour recruter le portier russe dont le transfert a été négocié en toute discrétion.

Un recrutement érigé en priorité par Luis Enrique ?

Toujours d'après L'EQUIPE, Luis Enrique voulait absolument voir un gardien de but arriver rapidement pour compenser le départ de Keylor Navas, et surtout pour concurrencer Gianluigi Donnarumma qu'il veut garder sous pression. Et surtout, l'entraîneur du PSG veut trois gardiens de haut niveau, et avec Arnau Tenas en plus de Matvey Safonov et de Gianluigi Donnarumma, il les a.