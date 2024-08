Mercato : Guardiola prêt à se servir au PSG, il répond enfin

Axel Cornic

Ces derniers mois, un grand exode a été évoqué du côté de Manchester City, avec certains cadres qui en auraient assez du management parfois trop froid de Pep Guardiola. C’est le cas d’Eederson, qui aurait d’ailleurs reçu des offres très alléchantes venant d’Arabie Saoudite et dont le départ pourrait bien avoir des répercussions sur l’effectif du Paris Saint-Germain.

Les superlatifs manquent souvent lorsqu’on parle de Pep Guardiola, considéré comme l’un des entraineurs les plus marquants de l’histoire du football. Pourtant, ce n’est pas toujours gage de solidité, puisqu’on ne compte plus les joueurs qui n’ont plus supporté sa façon de manager et qui l’ont finalement quitté. Et la liste est longue à Manchester City, avec par exemple des stars comme Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ou encore Ederson.

Donnarumma dans le viseur de Manchester City ?

Le gardien de but brésilien est l’un des cadres qui a été annoncé proche d’un possible départ cet été, avec notamment un possible départ vers l’Arabie Saoudite. Ainsi, La Repubblica a annoncé que pour le remplacer, à Manchester City on penserait tout simplement à Gianluigi Donnarumma, gardien titulaire du PSG dont la position semble pourtant avoir été quelque peu fragilisée par l’arrivée de Matvey Safonov. Sous contrat jusqu’en 2026, l’Italien n'a jamais semblé faire l’unanimité à Paris et alors qu’une prolongation semble être en négociation depuis ce printemps, aucun accord n’est à l’horizon.

« C'est un immense soulagement qu'Ederson reste »

Mais que le PSG se rassure, du côté de Manchester City on ne semble pas du tout vouloir changer de gardien cet été, parole de Pep Guardiola en personne ! « C'est un immense soulagement qu'Ederson reste. Nous n'aurions pas pu traverser cet incroyable processus de huit ans sans Ederson. Impossible » a expliqué le coach mancunien, au micro de Sky Sports. « Son charisme. Sa constance. Remplacer le gardien de but est délicat dans notre façon de jouer, donc je suis vraiment content qu'il reste ».