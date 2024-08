Mercato - PSG : C'est terminé, Guardiola confirme un transfert à 95M€

Amadou Diawara

Le PSG serait en concurrence avec l'Atlético de Madrid pour le transfert de Julian Alvarez. Malheureusement pour les Parisiens, les Colchoneros auraient trouvé un accord à hauteur de 95M€ avec la direction de Manchester City. D'ailleurs, Pep Guardiola a confirmé que Julian Alvarez se dirigeait vers le Cívitas Metropolitano.

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, le PSG pensait à recruter Julian Alvarez pour oublier son départ. Toutefois, le club de la capitale aurait été battu par l'Atlético de Madrid sur ce dossier.

Guardiola annonce le départ de Julian Alvarez

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Julian Alvarez (24 ans) devrait défendre les couleurs de l'Atlético de Madrid la saison prochaine. En effet, la direction de Manchester City aurait trouvé un accord avec les Colchoneros, et ce, pour boucler un transfert de 75M€, plus 20M€ de bonus. Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec les Citizens, Julian Alvarez devrait signer un contrat de cinq saisons avec l'Atlético de Madrid.

«Les deux clubs sont parvenus à un accord»

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pep Guardiola a confirmé le départ de Julian Alvarez vers l'Atlético de Madrid. « Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers Julian, (Alvarez). Nous avons tout gagné et sa contribution a été énorme. Il était incroyablement aimé par l'équipe pour son comportement, mais s'il veut partir, relever un nouveau défi, c'est ok. L'Atlético est un grand club. Nous lui souhaitons le meilleur. J'ai beaucoup appris de lui. J'espère qu'il trouvera ce qu'il cherchait. Le recrutement d'un remplaçant ? Je ne sais pas encore. Nous parlons tous les jours. On verra ce qui se passera. On pourrait le faire, comme on pourrait ne pas le faire. On verra. (...) Je ne sais pas pourquoi (il veut partir), il m'a dit qu'il voulait se lancer un nouveau défi. Il sent que c'est ce qu'il a besoin de faire. La saison dernière, il a beaucoup joué, à certains moments avec Erling (Haaland), mais je comprends qu'il y a eu des moments où il n'a pas joué. J'ai dit à ma direction à plusieurs reprises qu'à la fin, c'était le club qui avait le dernier mot ; mais je pense que les contrats peuvent être rompus. Si vous n'êtes pas content, pourquoi devriez-vous rester ici ? Il pense que sa période ici doit se terminer, donc ok. Les deux clubs sont parvenus à un accord, et c'est tout », a précisé le coach des Citizens dans des propos rapportés par The Athletic.