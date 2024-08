Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid a tranché pour cet attaquant

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé vient de signer au Real Madrid, Rodrygo aurait pu prendre le large. Toutefois, le club merengue ne compterait pas se séparer de son attaquant brésilien. En effet, la Maison-Blanche voudrait former la meilleure ligne offensive du monde avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Arda Güler ou encore Brahim Diaz.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En effet, la star française de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Malgré tout, Rodrygo serait hors de danger. Le club merengue ne voulant en aucun cas se séparer du Brésilien.

Mercato - PSG : Le transfert d’un phénomène est relancé ? https://t.co/bdAO4kEXJy pic.twitter.com/PsEhn75TwT — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Le Real Madrid refuse de lâcher Rodrygo

Selon les informations d'AS, Manchester City aimerait boucler le transfert de Rodrygo lors de ce mercato estival. Malgré tout, la direction du Real Madrid ne serait pas inquiète. En effet, les Merengue seraient convaincus que Rodrygo veut poursuivre son aventure au Santiago Bernabeu. De son côté, le Real Madrid souhaite conserver son numéro 11 à tout prix.

Le Real veut former la meilleure attaque du monde

D'après les indiscrétions d'AS, Rodrygo fait partie du plan minutieux mis en place par le Real Madrid depuis cinq ans. Comme l'a indiqué le média ibérique, la Maison-Blanche souhaite composer la meilleure attaque du monde. Avec les signatures de Kylian Mbappé et d'Endrick, le Real Madrid refuserait catégoriquement de laisser filer un joueur de la trempe de Rodrygo. Le club merengue misant sur toutes ses forces offensives pour former l'attaque la plus productive et la plus redoutée de la planète football.