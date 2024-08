OM: Un problème est révélé avec le pote d’Aubameyang

Jean de Teyssière

C’est désormais la coutume à Marseille chaque été : l’OM est très actif sur le mercato. Déjà sept joueurs sont arrivés au club et jeudi, c’est le gardien de but néerlandais Jeffrey de Lange qui a été officialisé. Néanmoins, l’attaque marseillaise est toujours marquée par le départ de son buteur prolifique, Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais milite pour l’arrivée d’Eddie Nketiah, son ancien coéquipier à Arsenal mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé.

Avec sept joueurs recrutés cet été, l’OM est le club français le plus actif cet été. Jeudi, Jeffrey de Lange a rejoint Valentin Carboni, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojberg, Derek Cornelius, Ismaël Koné et Lilian Brassier dans la liste des recrues estivales. Le mercato marseillais est encore loin d’être terminé et le club phocéen cherche toujours à recruter un ou plusieurs attaquants.

Transferts : Clash à Marseille, l’OM lui annonce la couleur ! https://t.co/JoatnxUdY5 pic.twitter.com/Yxnk6nCGtq — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Aubameyang envoie Nketiah à l’OM

Lorsque la rumeur Eddie Nketiah a commencé à prendre, de nombreux supporters de l’OM ont cherché à faciliter ce transfert. Et qui de mieux que Pierre-Emerick Aubameyang, proche de ses fans ? Sur X, un supporter demande à l’ancien attaquant de l’OM de dire à Eddie Nketiah de signer à l’OM. Réponse plus qu’explicite de la part de l’international gabonais : « déjà fait. » Sans savoir ce qu’a répondu l’international anglais, l’OM a désormais toutes les cartes en main même si pour le moment, rien n'est encore officiel.

Aucun accord avec Arsenal

Ce vendredi, Foot Mercato explique que la piste menant à Eddie Nketiah existe toujours. Arsenal est disposé à le laisser partir, il ne reste maintenant plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le club londonien. Chose qui n’est pas encore arrivée selon le média français, puisqu’aucun accord n’aurait été trouvé avec Arsenal. Mais le mercato est encore long et vu la réussite de l'OM sur le marché des transferts cet été, il faut s'attendre à tout.