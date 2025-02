OM : Emmanuel Macron s'annonce à Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Emmanuel Macron a profité de son passage à Marseille ces derniers jours pour donner son ressenti sur le mercato hivernal de l’OM. Le président de la République s’est dit satisfait du travail réalisé par les dirigeants marseillais et voit une équipe en progression. Il a également exprimé son souhait de venir plus souvent au Stade Vélodrome.

Emmanuel Macron ne s’en est jamais caché, il est un grand supporter de l’OM. Alors qu’il était de passage à Marseille ces derniers jours, le président de la République en a profité pour donner son ressenti sur la saison du club, et également sur le mercato hivernal réalisé par les dirigeants marseillais, au cours duquel quatre nouveaux joueurs sont arrivés : Luiz Felipe (27 ans), Amine Gouiri (24 ans), Amar Dedic (22 ans) et enfin Ismaël Bennacer (27 ans).

« Je serai là aussi aux côtés des prochains autres grands rendez-vous nationaux et européens »

« Écoutez, moi je suis satisfait. Je trouve qu'à chaque fois ça progresse. Moi j'ai confiance dans le club, je trouve qu'il est solide et qu'il a été au rendez-vous de quelques grands rendez-vous ou plutôt de quelques grandes rencontres. Le mercato a permis, aussi, de continuer d'améliorer les choses. Et je serai là aussi aux côtés des prochains autres grands rendez-vous nationaux et européens. Voilà, je trouve que cette équipe, elle re-progresse, elle re-va de l'avant. C'est un collectif », a déclaré Emmanuel Macron dans un entretien accordé à La Provence.

« J'espère et j'adorerais venir plus souvent »

Le président de la République a également exprimé son envie de revenir voir des matchs de l’OM au Stade Vélodrome : « J'espère et j'adorerais venir plus souvent. Mais, en tout cas, moi je suis très confiant et j'espère que tous les supporters sont derrière aussi. L'équipe le mérite. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec les Marseillaises et les Marseillais, mais je reviens bientôt. »