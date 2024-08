Mercato : Le PSG va boucler une nouvelle opération !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato assez discret pour le moment, le PSG compte bien accélérer les choses. Dans le sens des arrivées, cela commence à s'activer et pour les départs, le club pourrait bientôt conclure un nouveau dossier. En effet, Cher Ndour, le milieu de terrain de 20 ans, aurait trouvé une porte de sortie du côté de la Turquie.

Le PSG n'a pas pris pour habitude de récolter beaucoup d'argent pour ses transferts dans le sens des départs, hormis l'été dernier. Dans ses rangs, le club compte Cher Ndour, recruté en 2023, qui est très peu utilisé. Le milieu de terrain de 20 ans n'entre pas forcément dans les plans de Luis Enrique compte tenu de la concurrence dans l'entrejeu et son départ semblait arriver. Ce serait en très bonne voie.

Le PSG a reçu une offre pour Ndour

D'après les informations de Foot Mercato, le PSG a reçu une offre pour Cher Ndour. Revenu de sa période de prêt au SC Braga, l'Italien est dans le viseur du Besiktas et son dossier est désormais en très bonne voie. On ne connaît pas encore le montant de l'offre, ni il s'agit d'un transfert, ou plus probablement d'un prêt.

Une trop grande concurrence pour Ndour

Prêté durant la seconde partie de saison à Braga pour gagner un peu de temps de jeu, Cher Ndour devrait faire ses valises assez rapidement. L'ancien du Benfica Lisbonne, estimé à 4M€ sur le site Transfermarkt, fait face à une énorme concurrence dans son secteur de jeu.