Le PSG boucle trois transferts, c'est la panique pour cette star

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Presnel Kimpembe (28 ans) pourrait ne plus faire long feu au PSG. Alors que Luis Campos - le conseiller football rouge et bleu - a recruté trois défenseurs centraux gauchers en seulement un an, l'international français pourrait ne plus avoir sa place à Paris la saison prochaine.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe pourrait ne plus jamais défendre les couleurs rouge et bleu. En effet, le défenseur central de 28 ans pourrait changer de club lors de ce mercato estival.

Le PSG a recruté 3 défenseurs centraux gauchers en un an

Ce vendredi après-midi, le PSG a officialisé le transfert de Willian Pacho. Arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort, le crack équatorien de 22 ans aurait couté environ 45M€, bonus compris, au club de la capitale. Et à en croire Le Parisien, cette signature interroge quant à la situation à court terme de Presnel Kimpembe.

Presnel Kimpembe sur la sellette ?

Comme l'a souligné Le Parisien ce samedi matin, Luis Enrique dispose de quatre défenseurs centraux gauche dans son effectif. A en croire le média français, le coach du PSG aurait demandé à Luis Campos de recruter des joueurs axiaux capables de mieux relancer et d’apporter plus de vitesse que Danilo Pereira ou Milan Skriniar. Et en seulement un an, le conseiller football rouge et bleu a régalé Luis Enrique en lui offrant trois joueurs : Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Willian Pacho. Avec toute cette concurrence, comment Presnel Kimpembe sera-t-il désormais utilisé ? L'international français n'ayant pas joué depuis plus de 17 mois à cause d'une rupture du tendon d'Achille gauche.