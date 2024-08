Mercato : Le PSG boucle un transfert historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comment attendu, le PSG vient d'officialiser sa troisième recrue de l'été. C'est en effet Willian Pacho qui s'est engagé avec le club de la capitale, moyennant un transfert avoisinant les 45M€, bonus compris, en provenance de l'Eintracht Francfort. Un transfert historique à plus d'un titre puisque Pacho devient à la fois le premier équatorien de l'histoire du PSG, mais également le deuxième défenseur central le plus cher du club parisien.

Après avoir bouclé les transferts de Matvey Safonov et Joao Neves, le PSG a poursuivi sur sa lancée en officialisant une nouvelle opération, et il s'agissait d'une surprise. En effet, le club le capitale à effectivement obtenu la signature de Willian Pacho qui débarque en provenance de l'Eintracht Francfort pour environ 45M€, bonus compris. Un transfert inattendu qui va toutefois marquer l'histoire.

Mercato - PSG : L’émir du Qatar négocie de gros transferts ! https://t.co/wOSdC8id4r pic.twitter.com/oupVR0ryKL — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Pacho, c'est historique !

Et pour cause, Willian Pacho va devenir le premier équatorien à porter la tunique parisienne. C'est donc déjà historique, mais ce n'est pas tout puisqu'avec un transfert à 45M€, bonus compris, il devient également l'un des défenseurs centraux les plus chers de l'histoire du PSG. Il se place même à la deuxième position de ce classement, derrière David Luiz, recruté pour 49,5M€ en 2014, et à égalité avec Lucas Hernandez qui avait débarqué lui aussi pour 45M€ il y a un an. En revanche, Willian Pacho devance Thiago Silva (42M€, 2012) et Thilo Kehrer (37M€, 2018).

«En Equateur, ils seront très heureux de savoir que je vais jouer au PSG»

Sur le site officiel du PSG, Willian Pacho n'a d'ailleurs pas caché sa joie, tout en évoquant l'importance de ce transfert pour l'Equateur : « Je suis très heureux ! je vais beaucoup travailler et tout donner. C’est génial, un sentiment fort. C’est un tout autre niveau, c’est absolument incroyable et je vais prendre beaucoup de plaisir à évoluer au PSG, c’est une certitude (...) En Équateur, les gens aiment le football à fond. Ils le vivent avec passion. Et ils sont très heureux de voir des joueurs du pays évoluer en Europe. Ils seront très heureux de savoir que je vais jouer au Paris Saint-Germain ! Ils seront tous supporters du club à 100% ! »