Mercato - PSG : «Il vaut 200M€ !», l'agent d’une star se fait démonter

Axel Cornic

L’un des grands feuilletons de l’été est la situation de Victor Osimhen, attaquant vedette du Napoli et de la sélection nigériane. Il a été notamment annoncé au Paris Saint-Germain, mais selon nos informations il n’existe actuellement aucune négociation avec le Napoli, ce qui ne fait qu’alimenter les tensions autour d’un transfert qui devient de moins en moins certain.

Tout le monde pensait que Victor Osimhen allait très vite partir. C’est notamment la position du président Aurelio De Laurentiis, qui avait justement inséré une clause de départ à 130M€ lors de sa prolongation en décembre, dans l’espoir de le vendre en ce mercato estival. Mais nous voilà à seulement quelques semaines de la fin et l’international nigérian n’a toujours pas bougé.

Mercato : Le PSG lâche 8M€ pour une star des Jeux Olympiques https://t.co/E1B6XFpy9R pic.twitter.com/AVOBItnRk9 — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Osimhen pas dans les plans du PSG

Et les options sont de moins en moins nombreuses ! En Premier League, Chelsea ainsi qu’Arsenal auraient décidé d’activer d’autres pistes. La presse italienne a beaucoup parlé du PSG, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n’existe aucune négociation avec le Napoli en ce moment. A Paris on souhaite en effet continuer à faire confiance à Randal Kolo Muani et à Gonçalo Ramos, recruté pour un total de 170M€ l’été dernier.

« Osimhen me fait de la peine »

En Italie, ce dossier commence à faire grincer des dents et ce samedi, l’un des plus célèbres agents italiens a sorti la sulfateuse pour se payer Roberto Calenda, l’agent d’Osimhen. « Aujourd’hui, il y a trop de négligence, il suffit de voir comment est géré. Il vaut 200M€ est maintenant il est obligé de rester sur le côté en attendant je ne sais pas quoi » a déclaré Antonio Caliendo, dans les colonnes de Il Corriere dello Sport. « Je connais Calenda, c’est lui qui avait fait sauter l’arrivée de Maicon au Real Madrid. Il n'est le bienvenu au Brésil ! Osimhen me fait de la peine, c’est un attaquant fantastique, puissant, avec une vitesse extraordinaire. Et je dis qu’il me fait de la peine justement pour la situation actuelle ! ».