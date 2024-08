Mercato - OM : Alexis Sanchez veut boucler son grand retour !

Axel Cornic

Un an après son départ, Alexis Sanchez se retrouve libre de tout contrat et un possible retour à l’Olympique de Marseille a été évoqué, surtout avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a filé en Arabie Saoudite. Mais le Chilien de 35 ans ne semble pas être dans les plans de Pablo Longoria et une autre destination se préciserait pour lui.

La fin du mercato estival approche à grands pas et l’OM n’a pas encore réglé tous ses problèmes. En plus de l’épineuse question des départs, le club phocéen doit se trouver un nouveau buteur capable de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang et ses 30 réalisations de la saison dernière. Plusieurs pistes ont été évoquées, notamment un nom bien connu à Marseille...

Alexis Sanchez de retour à l’Udinese

Il s’agit d’Alexis Sanchez, que tout le stade Vélodrome avait regretté il y a un an et qui se retrouve sans club depuis la fin de son contrat avec l’Inter, le 30 juin dernier. Un retour à l’OM a toutefois pris un gros coup depuis quelques jours et ça se confirme, puisque La Gazzetta dello Sport annonce ce samedi qu’il serait tout proche de l’Udinese. L’attachement à son premier club en Europe aurait eu raison de l’attaquant de 35 ans, qui devrait signer en début de semaine prochaine.

L’OM travaille sur Moukoko, Nketiah et Wahi

Ce n’est pas vraiment une surprise du côté de Marseille, où l’on semble d’ailleurs travailler sur d’autres dossiers pour renforcer l’attaque. La Provence nous apprend que Youssoufa Moukoko se rapprocherait de l’OM, tandis que Pablo Longoria travaillerait toujours sur les pistes menant à Elye Wahi et à Eddie Nketiah. Ce dernier serait très apprécié par Roberto De Zerbi et après des négociations compliquées au départ, son club d’Arsenal aurait décidé de le proposer contre une indemnité de 30M€ selon les dernières indiscrétions des médias britanniques.