PSG : Le plus gros transfert de l'histoire du club

En Ligue 1, le PSG a atteint des sommets exceptionnels depuis le début de l'ère QSI. Le club bat des records sur le plan sportif bien sûr mais aussi dans les finances. Grâce à ses réserves, le club a réussi à s'offrir deux joueurs d'exception pendant des années mais il a fallu mettre la main au portefeuille. Sans surprise, la recrue la plus chère de l'histoire du club, qui est aussi la plus chère de l'histoire du football, est Neymar juste devant Kylian Mbappé.

Le mois d'août 2017 a été pour beaucoup le témoignage d'une époque hors du commun puisqu'en l'espace d'un mois, Neymar et Kylian Mbappé ont signé au PSG. Début août, c'est le Brésilien qui arrive à la surprise générale quelques heures à peine après la nouvelle de son contrat non renouvelé au FC Barcelone. Il arrive très rapidement dans le club de la capitale pour un montant record.

Neymar pour 222M€

A l'époque, le PSG rêve de grand et n'hésite pas à lâcher une immense somme pour recruter Neymar au club. Le Brésilien débarque pour 222M€, le transfert le plus cher de l'histoire du football à l'époque. On peut tout de même estimer que la nouvelle aventure de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, estimée à 200M€ par an, fait de lui le joueur de football le mieux payé de tous les temps.

Mbappé suit de près

Le PSG est incontestablement le club qui a le plus dépensé pour une recrue. Car dans ce classement, juste après Neymar, c'est Kylian Mbappé qui est la deuxième recrue la plus chère de l'histoire, pour un transfert de 180M€ en 2017. Après son départ cet été en direction du Real Madrid, le club est bien obligé de trouver un remplaçant de taille. Mais revoir un tel prix n'est pas encore au programme. Ce record sera d'ailleurs bien difficile à battre.