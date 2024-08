Mercato - PSG : Une priorité à 60M€ est révélée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG est très intéressé par l’arrivée de Désiré Doué cet été. Le club parisien a même proposé 60M€ au Stade Rennais pour le talentueux milieu offensif de 19 ans. Mais Paris se heurte à la concurrence du Bayern Munich dans ce dossier, alors que le Français est la grande priorité du club bavarois.

Le mercato estival du PSG est loin d’être terminé. Comme l’avait révélé RMC Sport, Paris a rapidement établi deux grandes priorités pour cette fin d’été. La première menait à João Neves, et le club parisien ne s’est pas loupé en enrôlant le petit prodige portugais contre 70M€. La seconde concernait Désiré Doué, et ce dossier est épineux.

Le PSG fonce sur Désiré Doué

Car si le club parisien, par l’intermédiaire de son président Nasser Al-Khelaïfi, continue de pousser pour le transfert du jeune Rennais, et que le PSG a proposé 60M€ pour le recruter, le Bayern Munich est également présent. De plus, à en croire Sky Germany, Désiré Doué aurait une légère préférence pour le club allemand. Ce vendredi, le média révèle d’ailleurs que le Bayern Munich souhaite prochainement finaliser deux transferts : celui de Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), et celui de Désiré Doué.

Le Français est la priorité absolue du Bayern Munich

Mais alors que le club bavarois a beaucoup recruté cet été (Olise, Palhinha…), un choix devrait être fait. Sky Germany précise ainsi que si le Bayern Munich n’arrive pas à finaliser ces deux opérations, le club allemand se concentrera uniquement sur l’arrivée de Désiré Doué, qui de son côté, devrait très prochainement trancher concernant son futur club...