Mercato : Il signe à l’OM, un «excellent» choix est annoncé

Ces derniers jours, l’OM a accéléré au niveau de son recrutement. Le club phocéen a notamment bouclé l’arrivée de Jeffrey de Lange, gardien de 26 ans, qui évoluait jusque-là à Go Ahead Eagles, contre 2M€. L’entraîneur des gardiens du club néerlandais a d’ailleurs affirmé que rejoindre Marseille était un excellent choix pour le gardien de but.

L’OM accélère. Le club marseillais aura été l’un des grands agitateurs de ce mercato estival, avec de nombreuses recrues à la clé. Surtout, l’une des priorités de Roberto De Zerbi ainsi que de la direction sportive, était de complètement chambouler le poste de gardien de but. Ainsi, si le départ de Pau Lopez n’a pas encore été officialisé, le portier espagnol devrait s’engager en faveur de Côme d’ici peu.

L’OM a recruté Jeffrey de Lange

De ce fait, Marseille a rapidement cherché à le remplacer. Et si Geronimo Rulli devrait rejoindre l’OM en provenance de l’Ajax Amsterdam et remplir un rôle de numéro un dans les buts, le club phocéen a également assuré le coup en recrutant Jeffrey de Lange. Arrivé en provenance de Go Ahead Eagles aux Pays-Bas, le gardien néerlandais a fait un très bon choix de carrière, à en croire Eric Weghorst, entraîneur des gardiens de son ancien club.

« L'Olympique de Marseille est un excellent club pour qu'il se montre »

« Je suis très fier que Jeffrey soit à l’Olympique de Marseille », a lâché ce dernier auprès du Phocéen. « Lorsque je suis devenu entraîneur des gardiens à Go Ahead Eagles, j'ai recommandé Jeffrey au coach principal. Nous avons donc tous eu confiance en lui. Il a joué seulement deux saisons en Eredivisie, mais il s’est très bien développé ces dernières années, ce qui lui a permis de réaliser ce transfert dans un grand club comme l’OM. Ça me rend très fier d'avoir contribué à son développement. L'Olympique de Marseille est un excellent club pour qu'il se montre », conclut Eric Weghorst à propos de Jeffrey de Lange.