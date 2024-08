Transferts : Un énorme coup de poker tenté par le PSG ?

Axel Cornic

Après avoir déjà renforcé plusieurs postes depuis le début de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain semble prêt à boucler un gros coup en attaque. Et les médias italiens pensent qu’une solution pourrait bien arriver en toute fin du mois d’aout avec Victor Osimhen, star du Napoli et de la sélection nigériane.

Qui va combler le trou laissé par le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid ? Les plus grands noms de la planète football ont été liés au PSG, mais il y en a un qui revient sans cesse depuis un an et c’est celui de Victor Osimhen, que Luis Campos connait très bien pour l’avoir recruté au LOSC par le passé.

L’interminable feuilleton Osimhen

En Italie, les médias sont persuadés que le PSG fera quelque chose pour recruter Victor Osimhen en ce mercato estival. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com qu’il n’existe actuellement aucune négociation sérieuse avec le Napoli, qui espère toujours voir un club lever la clause de départ à 130M€ présente dans le contrat du joueur.

Le PSG aurait sa stratégie !

Pour Il Mattino, ce silence parisien serait plutôt lié à un plan assez clair : forcer la main du Napoli pour avoir Osimhen à un prix très réduit. D’après les informations du quotidien transalpin le PSG viserait autour des 70 ou 80M€, mais reste à voir si les dirigeants napolitains souhaiteront brader le Nigérian, sachant qu’Antonio Conte pousserait toujours pour faire de Romelu Lukaku son attaquant vedette.