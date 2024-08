Mercato : Il veut quitter Cristiano Ronaldo pour le Real Madrid

Jean de Teyssière

Et si le mercato du Real Madrid n’était pas si terminé que ça ? Carlo Ancelotti avait affirmé que le Real Madrid ne recruterait pas d’autres joueurs mais ces dernières heures, une rumeur menant à Aymeric Laporte a surgi. Le défenseur central d’Al-Nassr en Arabie saoudite pourrait rejoindre le club madrilène, à condition qu’il résilie son contrat.

Le mercato madrilène n’a pas été très animé, avec seulement deux arrivées dont une notable : Kylian Mbappé. Endrick a aussi rejoint la capitale espagnole et il devait être le dernier joueur recruté par le Real Madrid cet été. Les dirigeants des Merengue ont échoué à faire venir Leny Yoro et pourraient finalement tenter un gros coup.

Laporte, bientôt Madrilène ?

Avec l’échec Leny Yoro, le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot concernant l’arrivée d’une recrue défensive. Tout récemment sacré champion d’Europe avec l’Espagne, Aymeric Laporte aimerait quitter Al-Nassr pour rejoindre l’Europe. Le coéquipier en club de Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre le Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti ayant donné son feu vert pour passer à l’action, d’après le média AS. Ce ne sera toutefois pas une mince affaire, Aymeric Laporte gagnant environ 24M€ par an en Arabie saoudite. Mais il existe une solution pour que le deal se fasse.

Laporte doit résilier

Il reste à Aymeric Laporte deux ans de contrat avec Al-Nassr. L’ancien défenseur central de Manchester City devra donc faire un bel effort financier s’il veut signer pour le Real Madrid. D’après AS, le natif d’Agen devra résilier son contrat et s’asseoir sur 48M€. Mais le club de Cristiano Ronaldo ne serait pas si d’accord à l’idée de perdre son champion d’Europe. Aymeric Laporte ne fera pas le forcing pour quitter l’Arabie saoudite mais à 30 ans, il sait que le Real Madrid ne dépensera pas un sou pour lui et que le train ne passera peut-être pas deux fois.