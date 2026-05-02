Transferts : Ce crack brésilien qui peut lancer le mercato de l’OM...

Axel Cornic

La fin de saison s’annonce encore intense pour l’Olympique de Marseille, avec notamment une possible qualification en Ligue des Champions à aller chercher. Mais le mercato estival fait déjà beaucoup parler et c’est le cas en France comme à l’étranger, puisque le club phocéen travaillerait déjà sur plusieurs pistes.

C’est un nouvel été très chaud qui approche du côté de Marseille. Après l’échec du projet mené par Roberto De Zerbi, le nouveau président Stéphane Richard devra tout reconstruire. Un nouveau directeur sportif va débarquer pour remplacer un Medhi Benatia annoncé sur le départ et personne ne sait encore si Habib Beye va rester à l'OM, même si son contrat va jusqu’en juin 2027. Mais le plus grand ménage va évidemment concerner l’équipe...

Ça va bouger à l’OM Des nombreux joueurs sont déjà annoncés en instance de départ, comme Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg. Il faut dire que sans Ligue des Champions, leur aventure marseillaise devrait prendre fin cet été, avec des gros transferts qui pourraient se dessiner. C’est notamment le cas pour l’ailier de l’OM, évalué à près de 55M€ par le site spécialisé Transfermarkt et qui aurait déjà plusieurs prétendants à l’étranger. Cela serait le cas de la Juventus selon les dernières indiscrétions de Tuttosport, où on penserait à lui pour remplacer un Francisco Conceição qui se rapprocherait de la Premier League.