Transfert de Julian Alvarez : Le PSG plombé par une offre à 100M€ d’Arsenal ?

Pierrick Levallet

Alors que la saison n’est pas encore terminée, le PSG semble déjà préparer son recrutement. Le club de la capitale aurait notamment coché le nom de Julian Alvarez sur sa liste. L’attaquant de l’Atlético de Madrid serait toutefois également dans le viseur d’Arsenal. Et une offre des Gunners pourrait compromettre les chances des Rouge-et-Bleu sur ce dossier.

Le PSG semble déjà préparer son mercato estival. Le club de la capitale souhaiterait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, notamment dans le secteur offensif. Plusieurs noms ont été évoqués, comme ceux d'Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ou encore Maghnes Akliouche (AS Monaco). Les dirigeants parisiens auraient aussi des vues sur Julian Alvarez, qui pourrait quitter l’Atlético de Madrid à l’issue de la saison. Mais les Rouge-et-Bleu auraient de la concurrence sur ce dossier, puisque Arsenal serait également sur le coup.

Arsenal va refroidir le PSG dans le dossier Julian Alvarez ? Et d’après les informations de La Nacion, les Gunners comprendraient qu’une offre de 100M€ serait susceptible d’éloigner certains cadors européens comme le PSG pour le transfert du champion du monde 2022. Avec sa nouvelle politique de recrutement, la formation parisienne refuserait de surpayer les joueurs tant dans les salaires que dans les indemnités de transferts. Un prix trop élevé pourrait donc refroidir les champions d’Europe 2025, et Arsenal en aurait pris conscience pour Julian Alvarez.