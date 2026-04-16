Equipe de France : Zinedine Zidane arrive ? Le clan Mbappé l'a déjà prévenu

Après quatorze années passées à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera son poste après la Coupe du monde, cet été. Et tout le monde parle déjà de son successeur Zinedine Zidane, annonce comme le grand favori et qui pourrait notamment retrouver un certain Kylian Mbappé.
L’une des pages les plus importantes de l’histoire du football français va se tourner, dans seulement quelques mois. Arrivé en 2012 et notamment Champion du monde en 2018, Didier Deschamps va quitter le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Et l’identité de son successeur ne fait que très peu de doutes...
« On va s’en apercevoir après mais ça va être très dur de passer derrière Deschamps »
C’est en effet Zinedine Zidane qui, sauf surprise, devrait reprendre les rênes de l’équipe de France après Deschamps. Mais la tâche ne s’annonce pas simple, comme l’a annoncé le père de Kylian Mbappé. « On va s’en apercevoir après mais ça va être très dur de passer derrière Deschamps. Aujourd’hui, on va lui trouver plein de problèmes mais une fois qu’il va partir, on va lui trouver plein de qualités » avait expliqué Wilfrid Mbappé dans C à Vous, en février dernier. « Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait et le palmarès qu’il va laisser. Et si c’est Zidane on sera tous contents ».
« Je l’ai vu autrement »
Lors de cet entretien, il avait d’ailleurs beaucoup parlé de Zinedine Zidane, ainsi de l’histoire qu’il a pu avoir son fils Kylian Mbappé. « Il y a une histoire commune. Kylian, quand il est petit, c’est un joyeux luron, il fait beaucoup de boucan. Quand ce Monsieur ouvre la porte… hop (il mime la bouche fermée), il n’y a plus rien qui sort » a confié Wilfrid Mbappé. « Je l’ai vu autrement. C’est une vraie belle personne. Certaines personnes, vous ne les connaissez pas, vous les voyez à la télé et quand vous les rencontrez, vous pouvez être déçu. Lui, c’est tout le contraire ».