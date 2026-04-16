Equipe de France : Zinedine Zidane arrive ? Le clan Mbappé l'a déjà prévenu

Axel Cornic

Après quatorze années passées à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera son poste après la Coupe du monde, cet été. Et tout le monde parle déjà de son successeur Zinedine Zidane, annonce comme le grand favori et qui pourrait notamment retrouver un certain Kylian Mbappé.

L’une des pages les plus importantes de l’histoire du football français va se tourner, dans seulement quelques mois. Arrivé en 2012 et notamment Champion du monde en 2018, Didier Deschamps va quitter le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Et l’identité de son successeur ne fait que très peu de doutes...

Malédiction en équipe de France : C’est la 12ème fois que ça arrive pour Deschamps ! https://t.co/n9CvdlaMTN — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« On va s’en apercevoir après mais ça va être très dur de passer derrière Deschamps » C’est en effet Zinedine Zidane qui, sauf surprise, devrait reprendre les rênes de l’équipe de France après Deschamps. Mais la tâche ne s’annonce pas simple, comme l’a annoncé le père de Kylian Mbappé. « On va s’en apercevoir après mais ça va être très dur de passer derrière Deschamps. Aujourd’hui, on va lui trouver plein de problèmes mais une fois qu’il va partir, on va lui trouver plein de qualités » avait expliqué Wilfrid Mbappé dans C à Vous, en février dernier. « Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait et le palmarès qu’il va laisser. Et si c’est Zidane on sera tous contents ».