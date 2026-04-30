PSG - Bayern Munich : Michel Platini prend position sur le choc, et Daniel Riolo n’est pas d’accord avec lui

Si la plupart des fans de football se sont régalés en observant le PSG et le Bayern Munich jouer cette semaine, certains spécialistes ont été plus critiques, regrettant le nombre important de buts. C’est le cas de Michel Platini, contacté par le journaliste Daniel Riolo, en désaccord avec lui.
Tous les fans de football attendent avec impatience la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui se sont quittés sur l’incroyable score de 5 buts à 4 au terme de la manche aller. Un spectacle qui en a régalé beaucoup, mais certains observateurs ont néanmoins été déçus par cette avalanche de buts.
« D'un point de vue purement spectaculaire, oui, c'est formidable (de voir un 5-4). Mais il fut un temps où la défense était aussi un art, qui était apprécié. Et elle doit faire partie intégrante du jeu, a réagi Clarence Seedorf sur Amazon Prime après la rencontre. Citez-moi un seul sport que l'on peut gagner sans une défense digne de ce nom? Je ne crois pas que cela existe ».
« Platini m’a dit : "Mais où sont les gardiens ? Où sont les défenseurs ?" »
Un avis partagé par Michel Platini, contacté par Daniel Riolo après cette demi-finale aller entre le PSG et le Bayern. « Je trouve le propos de Seedorf très intéressant mais je ne suis pas d’accord avec lui, a commencé le journaliste de RMC dans l’After Foot. Je pense qu’il ne prendra pas ombrage si je dis ce qu’a dit Platini à qui j’ai envoyé un message. Il m’a dit : "Effectivement pour le grand public c’était très spectaculaire et ça a dû plaire à beaucoup de gens. Mais où sont les gardiens ? Où sont les défenseurs ?" »
« Je ne suis pas d’accord avec cette réflexion-là »
« Clairement, je ne suis pas d’accord avec cette réflexion-là, a enchaîné Daniel Riolo. Je reste sur mon idée que j’ai vu un très grand match hier. Il y a plein de débats annexes qu’on pourrait faire sur le fait que la règle du but à l’extérieur n’étant plus là ça permet d’avoir un match aller aussi ouvert. (…) Tu as le droit de considérer que de gagner 4-3 c’est mieux que de gagner 1-0 parce que tu as mis en place un jeu défensif. C’est juste un choix de football. Là où ça m’emmerderait c’est si on avait que des matchs un peu comme ça, feu d’artifice, où tu n’aurais rien d’autre que de l’intensité et aucun contrôle. Là, je pense que c’était un one shot car comme l’ont dit Kompany et Enrique, ils sont dans des réflexions, des envies de jouer où ils sont prêts car ils assument à prendre des risques et sont prêts à prendre des buts. Ce qui ne veut pas dire que je n’aime pas l’entraîneur qui ne voudra pas de ça et l’entraîneur qui refusera ça ».