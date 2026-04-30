PSG - Bayern Munich : Michel Platini prend position sur le choc, et Daniel Riolo n’est pas d’accord avec lui

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si la plupart des fans de football se sont régalés en observant le PSG et le Bayern Munich jouer cette semaine, certains spécialistes ont été plus critiques, regrettant le nombre important de buts. C’est le cas de Michel Platini, contacté par le journaliste Daniel Riolo, en désaccord avec lui.

Tous les fans de football attendent avec impatience la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui se sont quittés sur l’incroyable score de 5 buts à 4 au terme de la manche aller. Un spectacle qui en a régalé beaucoup, mais certains observateurs ont néanmoins été déçus par cette avalanche de buts. « D'un point de vue purement spectaculaire, oui, c'est formidable (de voir un 5-4). Mais il fut un temps où la défense était aussi un art, qui était apprécié. Et elle doit faire partie intégrante du jeu, a réagi Clarence Seedorf sur Amazon Prime après la rencontre. Citez-moi un seul sport que l'on peut gagner sans une défense digne de ce nom? Je ne crois pas que cela existe ».

« Platini m’a dit : "Mais où sont les gardiens ? Où sont les défenseurs ?" » Un avis partagé par Michel Platini, contacté par Daniel Riolo après cette demi-finale aller entre le PSG et le Bayern. « Je trouve le propos de Seedorf très intéressant mais je ne suis pas d’accord avec lui, a commencé le journaliste de RMC dans l’After Foot. Je pense qu’il ne prendra pas ombrage si je dis ce qu’a dit Platini à qui j’ai envoyé un message. Il m’a dit : "Effectivement pour le grand public c’était très spectaculaire et ça a dû plaire à beaucoup de gens. Mais où sont les gardiens ? Où sont les défenseurs ?" »