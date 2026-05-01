PSG - Lucas Chevalier victime d’un «acharnement» : Ça agace Bertrand Latour

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sportivement, ça va mal depuis plusieurs mois pour Lucas Chevalier au PSG. En effet, l’international français a perdu sa place de gardien numéro 1, se retrouvant aujourd’hui sur le banc des remplaçants. Devant ronger son frein dans l’ombre de Matvey Safonov, Chevalier a également été visé par certaines informations critiquant son comportement en coulisses. De quoi faire réagir Bertrand Latour.

L’été dernier, Lucas Chevalier quittait le LOSC pour rejoindre le PSG afin de remplacer Gianluigi Donnarumma. Le fait est qu’aujourd’hui, l’international français se retrouve dans une situation compliquée avec le club de la capitale. Ayant perdu sa place de numéro 1 dans le buts parisiens, Chevalier aurait également du mal à trouver sa place dans le vestiaire. En effet, il a été révélé que le joueur du PSG serait isolé du reste de ses coéquipiers.

« Ça va un peu loin je trouve » Forcément, ces informations concernant Lucas Chevalier interpellent. Elles ont d’ailleurs fait réagir Bertrand Latour, pas fan du traitement infligé à l’actuel gardien du PSG. En effet, sur Canal+, le journaliste a dénoncé cet « acharnement », lâchant : « Il commence à y avoir un acharnement autour de Chevalier. Je vois des informations qui sortent. J’ai l’impression que c’est devenu une pipe absolue, qu’il ne fera plus jamais un arrêt de sa vie, qu’il a vocation à être remplaçant au PSG. Je trouve que c’est un peu dur. Il a perdu sa place. Sa situation est enviable, il est gardien du PSG ça va. Mais bon il est arrivé, il ne joue plus, il est déclassé, maintenant on explique que c’est un mauvais garçon, qu’il se comporte mal. Ça va un peu loin je trouve. J’espère qu’il trouvera une solution ».