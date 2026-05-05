Christophe Galtier à l'OM : C'est possible, mais à une seule condition !

Quoi qu'il advienne de cette fin de saison, l'avenir d'Habib Beye semble réglé à l'OM. Désormais, le club phocéen cherche un nouveau coach et visiblement, Christophe Galtier ne serait pas fermé à cette option. Cependant, une condition est clairement fixée.
En arrivant sur le banc de l'OM en février dernier pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye avait deux objectifs très clairs : remporter la Coupe de France et finir sur le podium en Ligue 1. C'est désormais officiel, aucun des deux objectifs ne sera rempli. En effet, après avoir été éliminé par Toulouse en quart de finale de la Coupe, l'OM est désormais écarté de la course au podium après sa défaite contre le FC Nantes (0-3) combinée à la victoire de l'OL contre Rennes (4-2). Au mieux, les Marseillais peuvent terminer quatrième et donc accrocher une place de barragiste pour la Ligue des champions. Mais avec cinq points de retard sur le LOSC, il faudrait un miracle.
Galtier prêt à dire à l'OM...
Par conséquent, cette situation semble mettre fin à l'aventure d'Habib Beye à l'OM qui ne sera probablement pas conservé puisqu'il n'a pas rempli les objectifs qui lui ont été fixés. Le club phocéen va donc devoir trouver un nouveau coach et selon les informations de La Minute OM, Christophe Galtier intéressé par l'idée d'entraîner le club de sa ville natale. Mais son passé sur le banc du PSG pourrait refroidir certains fans marseillais.
... sauf si Julien Fournier devient directeur sportif
Cependant, cela ne devrait pas être le principal frein à la signature de Christophe Galtier. En effet, La Minute OM ajoute que le technicien français ne viendra pas si Julien Fournier est nommé directeur sportif. Ce dernier semble être la priorité pour prendre la succession de Medhi Benatia, et comme les deux hommes sont en froid depuis leur cohabitation à l'OGC Nice, il semble impossible de les imaginer travailler ensemble à l'OM. « C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe. Mais ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés. Ce sont des choses bien plus graves de mon point de vue. (...) C'était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées. On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l'impact négatif que ça aurait pu avoir sur l'équipe. Puis il y a eu la séparation », confiait d'ailleurs Julien Fournier en 2022 au sujet de sa relation avec Christophe Galtier. Autrement dit, ce sera soit l'un soit l'autre, mais pas les deux.