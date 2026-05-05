Christophe Galtier à l'OM : C'est possible, mais à une seule condition !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quoi qu'il advienne de cette fin de saison, l'avenir d'Habib Beye semble réglé à l'OM. Désormais, le club phocéen cherche un nouveau coach et visiblement, Christophe Galtier ne serait pas fermé à cette option. Cependant, une condition est clairement fixée.

En arrivant sur le banc de l'OM en février dernier pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye avait deux objectifs très clairs : remporter la Coupe de France et finir sur le podium en Ligue 1. C'est désormais officiel, aucun des deux objectifs ne sera rempli. En effet, après avoir été éliminé par Toulouse en quart de finale de la Coupe, l'OM est désormais écarté de la course au podium après sa défaite contre le FC Nantes (0-3) combinée à la victoire de l'OL contre Rennes (4-2). Au mieux, les Marseillais peuvent terminer quatrième et donc accrocher une place de barragiste pour la Ligue des champions. Mais avec cinq points de retard sur le LOSC, il faudrait un miracle.

Galtier prêt à dire à l'OM... Par conséquent, cette situation semble mettre fin à l'aventure d'Habib Beye à l'OM qui ne sera probablement pas conservé puisqu'il n'a pas rempli les objectifs qui lui ont été fixés. Le club phocéen va donc devoir trouver un nouveau coach et selon les informations de La Minute OM, Christophe Galtier intéressé par l'idée d'entraîner le club de sa ville natale. Mais son passé sur le banc du PSG pourrait refroidir certains fans marseillais.