«Ça a créé un gros souci…» : Un problème révélé impliquant deux joueurs du PSG

Axel Cornic

La Ligue 1 terminée, le Paris Saint-Germain prépare tranquillement sa finale de Ligue des Champions du 30 mai prochain, face à Arsenal. Mais tout ne semble pas être parfait, puisque ces derniers jours des nouvelles tensions ont fait surface entre deux joueurs majeurs de l’effectif parisien.

Depuis 2024 et le départ de Kylian Mbappé, un choix fort à a été fait à Paris. Luis Enrique a en effet souhaité garder un collectif stable avec très peu de changements et cela s’est d’ailleurs confirmé lors des deux dernières sessions de mercato. L’idée est de recruter moins mais recruter mieux, à des postes précis pour pouvoir renforcer le PSG.

Scène problématique entre Zabarnyi et Safonov ? Mais ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Recruté l’été dernier, Illya Zabarnyi rencontre en effet quelques problèmes au PSG... et ça ne concerne pas seulement ses prestations sur le terrain. Le défenseur central a en effet trouvé à Paris un coéquipier des plus étranges avec Matvey Safonov, arrivé lui un an auparavant et devenu cette saison le titulaire au poste de gardien. Le premier est international ukrainien tandis que le second est russe, ce qui a évidemment créé quelques frictions avec le conflit armé qui fait rage en Europe de l’Est.