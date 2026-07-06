Mercato : Discussions en cours, l’OM peut boucler ce transfert dans les prochains jours !

Ce n’est pas un secret mais cet été, l’OM va devoir réaliser plusieurs ventes au sein de son effectif. Si l’avenir de Mason Greenwood est actuellement sur toutes les lèvres, le club phocéen pourrait très prochainement finaliser le départ de Jeffrey De Lange. Le deuxième gardien marseillais pourrait rejoindre Twente, alors que des discussions sont en cours. Explications.
Le mercato estival de l’OM s’annonce animé, surtout dans le sens des départs. Épinglé par la DNCG et contraint de renflouer ses caisses avant l’été 2027, le club marseillais devrait se séparer de plusieurs éléments dès cet été. Si forcément, l’avenir de Mason Greenwood est au cœur de l’actualité depuis de nombreuses semaines, d’autres joueurs « moins importants » de l’effectif phocéen pourraient plier bagages dans les prochains jours.
Jeffrey de Lange vers Twente
C’est notamment le cas de Jeffrey de Lange. Deuxième gardien de l’OM, le portier néerlandais de 28 ans pourrait retrouver les Pays-Bas d’ici peu. En effet, à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, l’OM est actuellement en négociations avec Twente pour un transfert du gardien sous contrat jusqu’en 2027, et qui cherche à retrouver un poste de numéro un. Un transfert qui pourrait rapporter une petite indemnité pour les caisses marseillaises alors que ce samedi, le président Stéphane Richard en a dit plus concernant ces nécessités de ventes.
« Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe »
« On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe, Greg est au travail depuis son arrivée, avec le reste de l’équipe. Le chantier paraît immense, mais 80 % du volume de vente espéré sur le mercato repose sur quelques joueurs. Je pense qu’on va réussir à en vendre quelques-uns, on trouvera peut-être des accords avec d’autres. L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale », a ainsi révélé le président de l’OM auprès de la Provence.