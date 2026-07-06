Mercato : Discussions en cours, l’OM peut boucler ce transfert dans les prochains jours !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret mais cet été, l’OM va devoir réaliser plusieurs ventes au sein de son effectif. Si l’avenir de Mason Greenwood est actuellement sur toutes les lèvres, le club phocéen pourrait très prochainement finaliser le départ de Jeffrey De Lange. Le deuxième gardien marseillais pourrait rejoindre Twente, alors que des discussions sont en cours. Explications.

Le mercato estival de l’OM s’annonce animé, surtout dans le sens des départs. Épinglé par la DNCG et contraint de renflouer ses caisses avant l’été 2027, le club marseillais devrait se séparer de plusieurs éléments dès cet été. Si forcément, l’avenir de Mason Greenwood est au cœur de l’actualité depuis de nombreuses semaines, d’autres joueurs « moins importants » de l’effectif phocéen pourraient plier bagages dans les prochains jours.

Jeffrey de Lange vers Twente C’est notamment le cas de Jeffrey de Lange. Deuxième gardien de l’OM, le portier néerlandais de 28 ans pourrait retrouver les Pays-Bas d’ici peu. En effet, à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, l’OM est actuellement en négociations avec Twente pour un transfert du gardien sous contrat jusqu’en 2027, et qui cherche à retrouver un poste de numéro un. Un transfert qui pourrait rapporter une petite indemnité pour les caisses marseillaises alors que ce samedi, le président Stéphane Richard en a dit plus concernant ces nécessités de ventes.